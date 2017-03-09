Скандал в центре "Сальме": картины с обнаженными телами сначала сняли - потом вернули

В расположенном в Пыхья-Таллинне культурном центре "Сальме" на этой неделе начала работу художественная выставка, посвященная женскому творчеству. Однако еще до ее официального открытия администрация учреждения распорядилась снять три работы. Разрешить конфликт удалось лишь после вмешательства районных властей.

Накануне художница из Ида-Вирумаа Ирина Балева-Стюф написала на своей странице в социальной сети Facebook сообщение о том, что три ее картины запрещены к показу на выставке, приуроченной к международному женскому дню 8 марта. Речь идет о репликах классических работ эпохи Возрождения.

На картинах изображены обнаженные люди, и именно это, говорит Балева-Стюф, не понравилось администратору центра.

"Я привезла в Таллинн семь картин. Мы развесили их в фойе центра "Сальме". Однако через некоторое время пришла женщина-администратор и распорядилась их снять", - сказала художница корреспонденту портала rus.err.ee в среду днем.

По ее словам, реплики работ Микеланджело, Боттичелли и Джорджоне в центре "Сальме" расценили как порнографию.

"Конечно, я очень возмущена. В открытии выставки принимать участие уже не стала и уехала из Таллинна. Правда, снятые работы остались в Таллинне. То есть их можно вернуть обратно", - добавила Ирина Балева-Стюф.

Существует ли возможность возвращения этих работ? Ответ на этот вопрос корреспондент портала rus.err.ee еще в среду днем искал у представителей администрации центра "Сальме", организатора выставки и районных властей.

Старейшина Пыхья-Таллинна Раймонд Кальюлайд, узнав о скандале от rus.err.ee, пообещал лично поговорить со всеми сторонами и вынести свой вердикт.

Тем временем организатор выставки, член правления НКО Rahvusvahelise Kunsti Laboratoorium Алексей Корнилов с пониманием отнесся к решению администратора центра "Сальме", которая велела снять упомянутые работы.

"Это центр культуры, а не выставочный зал. Я прекрасно понимаю позицию администратора. Если они решают так, значит так. Можно было просто промолчать, а не делать из этого скандал. В этот центр регулярно ходят дети. Администрация не уверена в том, что эти работы подойдут", - занял осторожную позицию Корнилов.

"Ирина - энергичная и яркая женщина. На решение администрации она отреагировала слишком эмоционально. Сказала, ах, это уже порнографией считается! И в итоге это слово разлетелось дальше. Хотя администратор "Сальме" его не произносил. Там работают культурные люди", - сказал Корнилов.

"Из-за поведения Ирины я исключил ее из числа участников выставки. Она повела себя неэтично. Мы все-таки художники", - добавил Корнилов.

Однако после вмешательства в ситуацию старейшины Пыхья-Таллинна Раймонда Кальюлайда ситуация поменялась кардинальным образом. В среду в 15:00 он провел встречу с администрацией "Сальме" и организатором выставки. По ее итогам Кальюлайд принял решение - повесить картины обратно.

Директор центра "Сальме" Тоомас Лоо признал, что его подчиненная на ситуацию отреагировала чрезмерно. В качестве оправдания он сказал, что бывали случаи, когда посетители центра жаловались на обнаженную натуру.

Помимо этого администратор была обеспокоена тем, что в ближайшие дни в центре "Сальме" пройдут различные мероприятия для детей - местные школьники начинают подготовку к Певческому празднику.

Однако, пришли к выводу Кальюлайд и Лоо, оснований для того, чтобы снимать работы не было. Оба оценили ситуацию как недоразумение.

"После вмешательства старейшины упомянутые картины вернули. На этом инцидент исчерпан", - сказал Алексей Корнилов в четверг.

Выставка в центре "Сальме" будет открыта до 31 марта.