Нарвские власти защищают свои школы от государственной

Нарвские власти пытаются защитить свои школы в конкурентной борьбе с государственной системой школ языкового погружения. Министерство образования хочет в течение семи лет увеличить число учеников в основной ступене Ваналиннаской школы, где применяется данная система, более, чем на 200 человек. Нарвские власти выступают против.

По данным министерства, спрос на обучение в этой школе растет с каждым годом, и всех желающих невозможно принять из-за отсутствия учебных мест. Сейчас в основной ступени учится 407 школьников, в гимназии — 77. Министертсво образования хочет увеличить число учеников в основной школе до 620.

Министерство обратилось к управе Нарвы с предложением изменить программу развития муниципальной школьной сети с учетом увеличения числа учеников в Ваналиннаской государственной школе.

Однако, как сказал вице-мэр Нарвы по вопросам культуры и образования Вячеслав Коновалов, Нарва с таким предложением не согласна. "Во-первых, в городе достаточное количество классов (языкового) погружения в других гимназиях. Во-вторых, число детей сокращается — это усиливает конкуренцию между школами. В-третьих, при планировании нового здания эстонской школы мы ориентировались на то, что в Ваналиннаской школе будет около 400 детей, то есть примерно столько же, сколько есть сегодня. Иными словами, мы открыты для переговоров, но в условиях конкуренции между школами за детей, мы предпочтение должны отдавать городским школам, а не государственным".

По данным Отдела культуры Нарвы, в 2017 году в первый класс пойдет примерно 512 детей. Это на сто детей меньше, чем в прошлом году.