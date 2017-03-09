Мужчина на квадроцикле въехал в щель во льду на Чудском озере ({{commentsTotal}})
В среду во второй половине дня на Чудском озере мужчина на квадроцикле въехал в щель во льду; мужчина выжил, но остался без квадроцикла.
Примерно в четыре часа дня 54-летний мужчина въехал на квадроцикле в скрытую под снегом щель во льду Чудского озера. Квадроцикл провалился под лед, но водитель не пострадал, сообщил пресс-секретарь Лыунаской префектуры.
Водитель обратился за помощью к пограничникам, вместе с которым искал свой квадроцикл до наступления темноты, однако поиски не увенчались успехом. Погранохрана доставила мужчину на берег озера.
Редактор: Дина Малова
Источник: BNS