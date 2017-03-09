rus.err.ee

Мужчина на квадроцикле въехал в щель во льду на Чудском озере ({{commentsTotal}})

Чудское озеро. Автор: PM/SCANPIX BALTICS
Эстония
Эстония

В среду во второй половине дня на Чудском озере мужчина на квадроцикле въехал в щель во льду; мужчина выжил, но остался без квадроцикла.

Примерно в четыре часа дня 54-летний мужчина въехал на квадроцикле в скрытую под снегом щель во льду Чудского озера. Квадроцикл провалился под лед, но водитель не пострадал, сообщил пресс-секретарь Лыунаской префектуры.

Водитель обратился за помощью к пограничникам, вместе с которым искал свой квадроцикл до наступления темноты, однако поиски не увенчались успехом. Погранохрана доставила мужчину на берег озера.

Редактор: Дина Малова

Источник: BNS



{{c.alias}}
{{c.createdMoment}}
{{c.body}}
{{cc.alias}}
{{cc.createdMoment}}
+{{cc.replyToName}} {{cc.body}}
Комментариев к этой статье пока нет
Вы вошли под именем {{user.alias}}. Выйти
Войти не удалось

Я еще не зарегистрирован/забыл пароль

Имя не должно превышать 32 знаков.
Комментарий не должен превышать 600 знаков.
{{comment.captcha.word.answer}}

rus.err.ee

С 1 апреля пенсии в Эстонии вырастут на 5,1%
Медвежонка из Таллиннского зоопарка назвали Арон
Maag Grupp скупило у банков финансовые требования к Tere
В январе эстонский экспорт вырос на 14% в годовом сравнении
Испанская "Барселона" вошла в историю Лиги чемпионов УЕФА
Не дождавшись ответа правительства, Нарвская школа для взрослых перешла на систему 60/40

Пока в Эстонии бурно обсуждается вопрос об экспериментальном исключении для трех-четырех русских гимназий Эстонии, которым на определенных условиях разрешат вернуть стопроцентное преподавание на русском языке, о Нарвской школе для взрослых забыли. Несмотря на то, что школа просила правительство учесть ее специфику и разрешить сохранить преподавание большей части предметов на русском языке, ее ходатайство было оставлено без ответа. Теперь, как требует закон, школа переходит на эстонский язык обучения.

В Эстонии чтят память жертв мартовской бомбардировки 1944 года
ФОТО: в Женеву съехались все производители автомобилей
В квартире в Таллинне тяжелые ожоги получила сирийская беженка
Мнение / Интервью
Криштафович готов дать бой Тальвику: стиль руководства Свободной партией нужно менять

Внутренний оппозиционер Свободной партии Евгений Криштафович готовится дать бой Артуру Тальвику на предстоящих в апреле выборах председателя политической организации. По его словам, партии следует вернуться к тем принципам, на которые она опиралась несколько лет назад.

Сергей Шнуров: ненормативная лексика нужна в русском языке так же, как и запятые

Мотогонщица Анастасия Коваленко: в большей степени я ощущаю себя эстонкой

Андрей Крашевский: Москва закрепляет за собой ведущую роль в сирийском урегулировании
Ида-Вирумаа
Нарвские власти защищают свои школы от государственной
Парламентарии обсудят с бизнесменами Ида-Вирумаа возможности развития транзита
В Нарве при пожаре в жилом доме пострадал человек
Нарвитяне готовы к празднованию Международного женского дня
Николай Петрович восстановил депутатские полномочия в горсобрании Кохтла-Ярве
Выбор редакции
В Эстонии есть должности, на которых женщины зарабатывают больше мужчин
Суд: Тартуская тюрьма незаконно сообщила посольству РФ личные данные Устименко
Урмас Рейнсалу продолжает процесс взыскания с России компенсации за действия СССР
Eesti Laul
Финал конкурса Eesti Laul 2017 смотрели 290 000 телезрителей
Лаура и Койт обошли Керли на конкурсе Eesti Laul на 20 000 голосов
Лаура и Койт Тооме поедут на Евровидение не впервые
За рубежом
Гавайи через суд добиваются отмены указа Дональда Трампа о запрете на въезд в США
Юри Ратас отправился в Брюссель на саммит ЕС
Граждане Грузии с 28 марта смогут посещать Европу без виз
Samsung начал проверку сведений об использовании своих телевизоров для прослушки
НАТО беспокоят планы Косова создать армию
Finnair в пятницу может отменить рейсы в связи с забастовкой
Эстония
Мужчина на квадроцикле въехал в щель во льду на Чудском озере

В среду во второй половине дня на Чудском озере мужчина на квадроцикле въехал в щель во льду; мужчина выжил, но остался без квадроцикла.

Город обязан гарантировать уборку сосулек с крыш
Президент Керсти Кальюлайд отправилась с визитом в Ливан
В четверг пройдут открытые дебаты кандидатов в ректоры ТУ
Устроивший ДТП в пьяном виде военный получил условный срок
Эрки Сависаар: отец может принять участие в выборах, если позволит здоровье
Меняющаяся роль женщины в обществе, бизнесе и армии в подборке праздничных сюжетов "АК"
Экономика
Цены на нефть резко упали
Бизнесмены критично настроены в отношении плана минфина ввести залоговый подоходный налог
08.03
Союз рыбаков: планируемые льготы должны коснуться всех судов и моряков в Эстонии
08.03
Министр экономики Эстонии спустя семь лет восстанавливает работу комиссии по транзиту
08.03
В Эстонии разница зарплат мужчин и женщин не обязательно вызвана дискриминацией
08.03
LHV планирует выплатить дивиденды в размере 15 центов за акцию
07.03
Банк Эстонии: цены растут из-за повышениея акцизов в Эстонии и плохой погодой на юге Европы
Спорт
Спринтерскую гонку в Отепя выиграла россиянка, Регина Оя заняла 40-е место
Сборная Эстонии осталась на 119-м месте в рейтинге ФИФА
Эстонские биатлонисты неудачно выступили в смешанных эстафетах в Отепя
Команда Тартуского университета вышла в полуфинал ББЛ
Контавейт вышла в основную сетку турнира в Индиан-Уэлссе
В Единой лиге ВТБ "Калев/Крамо" потерпел поражение от УНИКСа
Райн Вейдеман покидает "Калев/Крамо"
Ксения Балта заняла пятое место в прыжках в длину на ЧЕ по легкой атлетике
Гол Константина Васильева помог "Ягеллонии" одержать волевую победу
Культура
Организатор выставки: слово "порнография" из уст представителей центра "Сальме" не звучало

В расположенном в Пыхья-Таллинне культурном центре "Сальме" на этой неделе начала работу художественная выставка, посвященная женскому творчеству. Однако еще до ее официального открытия администрация учреждения распорядилась снять три работы. Разрешить конфликт удалось лишь после вмешательства районных властей.

В Маарду 10-12 марта пройдет международный фестиваль любительских театров
ФОТО: Калью Комиссаров в эфире и за кадром Эстонского телевидения
Скончался актер и постановщик Калью Комиссаров
Разное
Таллиннскую детскую больницу планируют расширить
Во французком зоопарке злоумышленники убили носорога и отрезали его рог
Весной парламент назначит новых экспертов в совет ERR
Судно Viking Line не вышло из порта Таллинна по техническим причинам
В Эстонии запускают в обращение новые евромонеты
03.03
Ласнамяэской бане исполняется два года
03.03
В таллиннском Ботаническом саду открылась выставка орхидей
03.03
В связи с весенним нерестом рыб вводится ряд запретов на рыбную ловлю
Последние новости
13:36
Организатор выставки: слово "порнография" из уст представителей центра "Сальме" не звучало
13:34
Цены на нефть резко упали
13:07
Мужчина на квадроцикле въехал в щель во льду на Чудском озере
12:50
Нарвские власти защищают свои школы от государственной
12:39
Лийза Пакоста считает школьный запрет на ношение девочками брюк дискриминацией
12:28
Бизнесмены критично настроены в отношении плана минфина ввести залоговый подоходный налог
12:04
Город обязан гарантировать уборку сосулек с крыш
11:50
Спринтерскую гонку в Отепя выиграла россиянка, Регина Оя заняла 40-е место
11:18
Сборная Эстонии осталась на 119-м месте в рейтинге ФИФА
11:17
ФОТО: в Женеву съехались все производители автомобилей
10:55
С 1 апреля пенсии в Эстонии вырастут на 5,1%
10:24
Президент Керсти Кальюлайд отправилась с визитом в Ливан
10:24
ФОТО: Медвежонка из Таллиннского зоопарка назвали Арон
10:15
Maag Grupp скупило у банков финансовые требования к Tere
Полезно знать
Актуальная камера
Актуальная камера 08.03.2017 (20:00)

Погода
В четверг облачно с прояснениями, возможны осадки, 0.. +6
За рубежом
Российские операторы связи все еще надеются на диалог с государством по вопросу хранения данных
Северная Корея произвела одновременный пуск четырех баллистических ракет
ERR в Москве: российские коммунисты отметили день смерти Сталина
Освобожденный российский оппозиционер Дадин намерен снова участвовать в протестных акциях
Министр обороны ФРГ: настало время для модернизации Бундесвера
ERR в Москве: в марше памяти Бориса Немцова приняли участие около 10 000 человек
Эстония
Меняющаяся роль женщины в обществе, бизнесе и армии в подборке праздничных сюжетов "АК"
"АК": с руководства Пярнуской больницы сняли подозрения в злоупотреблениях
Оппозиция раскритиковала план Урмаса Рейнсалу по оптимизации деятельности правительства
Минэкономики готово рассмотреть идею Таллинна забирать штрафы за превышение скорости себе
Спасателям и неравнодушным жителям страны вручили медали
На ярмарке труда в Таллинне предложили свыше 2000 вакансий