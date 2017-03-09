Цены на нефть резко упали

Впервые с декабря прошлого года цена нефти марки Brent опустилась ниже 52 долларов за баррель, до этого несколько месяцев она торговалась в диапазоне 55-56 долларов. Нефть марки WTI опустилась ниже 50 долларов за баррель, до этого торговалась в коридоре 49-55 долларов.

Майские фьючерсы на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE Futures подешевели до 51,62 долларов за баррель. Котировки фьючерсов на нефть WTI на апрель на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) опустились до 48,88 долларов за баррель.

Котировки нефти отыгрывают данные Минэнерго США о резком росте коммерческих запасов сырья в стране, опубликованные в среду, 8 марта. На этой статистике цены на нефть рухнули более чем на 5%, сообщает Прайм.

По словам аналитика Saxo Bank Оле Хансена, резкое падение цен в четверг может объясняться тем, что трейдеры перестали делать ставки на дальнейший рост котировок, передает Интерфакс.