Среди соискателей на "Русскую премию" не оказалось представителей Эстонии

В четверг, 9 марта, организационный комитет международного литературного конкурса "Русская премия" и Президентский центр Бориса Ельцина объявили "длинный список" претендентов на премию по итогам 2016 года.

"К сожалению, в этом году в нем нет представителей Эстонии", - сообщила rus.err.ee член жюри конкурса Елена Скульская.

В итоге в "длинный список" вошли произведения 38 писателей и поэтов из 14 стран мира: Азербайджана, Белоруссии, Бельгии, Германии, Египта, Израиля, Италии, Казахстана, Киргизии, Латвии, Португалии, США, Украины и Черногории.

Больше всего претендентов из Украины (7 человек), на втором месте Белоруссия (6), третье место разделили США и Казахстан (по 5).

"Мне кажется, нынешний конкурс особенный, он обещает новый взлет литературы, который всегда происходит не почему, а вопреки. Нет на сей раз того ровного профессионального фона, на котором кто-то выделяется больше, а кто-то меньше, нет той общей тенденции, которую можно было бы четко определить, как бывало в последние годы. Но зато есть произведения совершенно необычные, изумляющие, наводящие на резкость глазной хрусталик, заставляющие понимать, что никакой конечности и исчерпанности в литературе не может быть, что ее усталость кажущаяся, и талант всегда нов, удивителен и оправдывает жизнь", - высказала свое мнение Елена Скульская.

"Нынешний список один из самых внушительных за время существования премии. Больше, чем обычно, известных имен; немало книг, которые задумывались их авторами и позиционировались либо как итог творческого этапа, либо как рывок на новый уровень. Учитывая это, кто-то решит, что тройки лауреатов, по крайней мере, в двух номинациях, можно спрогнозировать уже сейчас. Но близкое знакомство со всеми произведениями длинного списка позволяет надеяться: в финале будет место и неожиданностям", - прокомментировал тенденции нового премиального сезона еще один член жюри "Русской премии" литературный критик и переводчик Борис Кузьминский.

В жюри "Русской премии" входят известные писатели, поэты и литераторы: главный редактор журнала "Знамя" Сергей Чупринин (Россия, председатель жюри), писатель и поэт Елена Скульская (Эстония), поэт Бахыт Кенжеев, литературный критик и переводчик Борис Кузьминский (Россия), поэт, главный редактор журнала "ШО" Александр Кабанов (Украина), переводчик, сценарист Александр Эбаноидзе (Россия), поэт, переводчик тюркской и европейской поэзии Вячеслав Шаповалов (Киргизия), писатель, главный редактор журнала "Новый Берег" Андрей Назаров (Дания).

"Короткий список" номинантов "Русской премии" будет объявлен 31 марта 2017 года. Награды будут вручены в Москве 25 апреля, на XII торжественной церемонии награждения лауреатов конкурса.

Ранее лауреатами основанного в 2005 году конкурса "Русская премия" становились представители Эстонии Елена Скульская, Андрей Иванов и Ян Каплинский. Специального приза конкурса был удостоен Игорь Котюх.