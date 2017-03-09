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Finnair отменил в пятницу более 100 авиарейсов, в том числе на линии Таллинн-Хельсинки ({{commentsTotal}})

Самолет авиакомпании Finnair. Автор: Reuters\Scanpix
Экономика
Экономика
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Финская авиафирма Finnair в связи с забастовкой в пятницу, 10 марта, отменяет более сотни рейсов. Это почти треть запланированных на пятницу полетов. Забастока затронет и линию Хельсинки-Таллинн.

По информации перевозчика, отмены будут три рейса из Таллинна в Хельсинки (с отправлениями в 14:45, 17:25 и 19:30), а также столько же в обратном направлении (вылеты в 14:20, 17:00 и 19:05). Пассажиры, чьи перелеты были отменены из-за забастовки могут до 2 апреля обменять билеты на более поздние рейсы. 

Забастовка профсоюза воздушного пространства (IAU) пройдет с 15 до 19 часов, передает ERR uudised со ссылкой на Yle.

Руководитель Finnair Яакко Шильдт пояснил, что забастовка скажется на всех внутренних рейсах, большей части рейсов в Европу и на одном дальнем рейсе.

Помимо этого изменится также время вылета некоторых рейсов, чтобы их можно было совершить не во время забастовки.

Полный список отмененных рейсов можно посмотреть здесь. Авиафирма пообещала отправить клиентам информацию по СМС или электронной почте.

Как сообщалось ранее забастовка касается спора между IAU и союзом работодателем об условиях работы и коллективном договоре с работниками фирмы Airpro. Посредником в споре является государственный примиритель. Airpro отвечает за проверку безопасности пассажиров аэропорта Хельсинки-Вантаа, она оказывает и другие наземные услуги и арендует команды экипажа. Finnair в споре не замешан.

Редактор: Ирина Киреева, Сергей Михайлов



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