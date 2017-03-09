Яна Тоом до конца марта снова посетит Сирию

Депутат Европарламента Яна Тоом намерена в течение марта снова посетить Сирию, чтобы продолжить ознакомление с гуманитарной ситуацией в этой стране, в том числе в городе Алеппо.

Об этом Тоом сообщила в четверг, 9 марта, новостному порталу ERR.

По соображениям безопасности она не стала называть точное время и маршрут поездки, но заявила о своем желании посетить Алеппо, из которого правительственные войска в конце прошлого года вытеснили сирийскую оппозицию.

По словам Тоом, также предпринимаются попытки организовать встречи с представителями оппозиции, хотя это очень сложно. О возможных встречах с российскими представителями она сказала, что такие встречи возможны в Ливане, но не в самой Сирии. В поездку Тоом отправится с шестью другими депутатами Европарламента, каждый из который возьмет с собой журналистов.

Кроме того, планируется встреча со спецпосланником ООН по Сирии Стаффаном де Мистурой.

В центре внимания гуманитарные вопросы и сбор информации

"(Президент Сирии Башар) Асад отнюдь не главное, и я вообще не уверена, что эта встреча (с ним) произойдет, но план заключался в ознакомлении с гуманитарной ситуацией на месте. И мы сделаем это совместно с Красным Крестом", - сказала евродепутат.

Тоом подтвердила, что она не обсуждала будущую поездку с министром иностранных дел Эстонии Свеном Миксером, но говорила о ней с премьер-министром Юри Ратасом. "Именно о гуманитарной ситуации, как я это вижу и почему я предпринимаю такие шаги. Говорила об этом с Юри. Но это не значит, что Юри как премьер-министр одобряет мои действия. Они не согласованы с премьер-министром", - сказала она.

По мнению Тоом, поездки в Сирию позволяют лучше разобраться в происходящем. "Несомненно, я получу новую информацию. Находясь на месте, беседуя с людьми, картина складывается совсем другая. В наших СМИ все-таки очень черно-белый подход (к освещению конфликта)", - отметила она.

ЕС должен вернуться за стол сирийских переговоров

Евродепутат рассчитывает, что ее совместные усилия с другими членами Европарламента помогут оказать давление на ЕС, чтобы последний начал уделять больше внимания гуманитарному кризису в Сирии.

По мнению Тоом, Европейский союз должен быть стороной на переговорах по сирийскому урегулированию, потому что именно ЕС сталкивается с последствиями миграционного кризиса. "Не США, не Россия, а мы. Но за столом (переговоров) нас нет", - подчеркнула она.

Военные преступления в Сирии совершают все стороны конфликта

Тоом считает, что в военных преступлениях виновны все стороны сирийского конфликта. "Я думаю, что все участники сирийского конфликта совершают военные преступления", - сказала она, добавив, что все виновные в таких преступлениях должны будут понести наказание.

Евродепутат отметила, что оплатит расходы на поездку из собственных средств.

Яна Тоом уже посещала Сирию в июле и в конце декабря 2016 года. Во время последнего визита она также встретилась с Башаром Асадом вместе с делегацией российских парламентариев. Многие эстонские политики подвергли осуждению эти поездки.