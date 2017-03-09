Минфин обещает не применять залоговый подоходный налог в массовом порядке

Залоговый подоходный налог в Эстонии не будет в массовом порядке применяться в отношении каждого кредита, обещает Министерство финансов. Только в тех случаях, когда выдаваемые кредиты будут превышать сумму паевого или акционерного капитала и сумму кредитов, взятых фирмой. Торгово-промышленная палата Эстонии ранее выразила свое несогласие по поводу залогового подоходного налога.

"Без сомнения, у государства нет планов запретить выделение кредитов внутри концерна или облагать их все налогом. Предоставление кредита дочернему предприятию или другим предприятиям внутри структуры концерна — это обычная экономическая практика и в этой сфере налоговых проблем не возникнет", - пояснил вице-канцлер Министерства финансов по вопросам налоговой и таможенной политики Дмитрий Егоров.

По словам Егорова, взимаемая при кредитовании плата является по сути залогом, поскольку в случае, если кредит погашается до того, как истекут два года, то возвращается и залоговая сумма. "В свою очередь, если кредит не погашается в течение двух лет, то залоговые деньги становятся обычной выплатой из прибыли коммерческого объединения", - пояснил он.

Вице-канцлер отметил, что министерство информировано о проблеме корпоративного счета и сейчас работает над тем, чтобы ограничить только выведение прибыли под видом кредитов, но не нарушать обычную финансовую деятельность.

"Кредитование головных предприятий в Эстонии до сего времени не было ни под запретом, ни под налогами, в случае, если это на самом деле были кредиты. Для того, чтобы с уверенностью сказать, насколько велика или мала выделенная в качестве кредита сумма, связанная с налоговым риском, необходимо отслеживать каждый договор о кредите каждого из предприятий. По вполне понятным причинам, это невозможно. В то же время, из общения с налоговыми консультантами, аудиторами, адвокатами и бухгалтерами мы знаем, что проблема может быть достаточно серьезной", - отметил он.

Правительство в середине января поручило Министерству финансов разработать меры по ограничению вывода прибыли предприятий из Эстонии посредством кредитов. С 2018 года в Эстонии в связи с этим предполагается ввести так называемый налог на кредит, который фирмы выплачивали бы при займе средств внутри концерна.

Максимальная не облагаемая налогом сумма кредитов, предоставленных материнской фирме, другим расположенным выше в структуре концерна фирмам и другим дочерним фирмам материнской фирмы, была бы равна сумме выплаченного фирме капитала и взятых фирмой кредитов. Превышающие этот лимит суммы кредитов будут облагаться 20% налогом, по сути являющимся залогом. Если кредит вернут за определенный период, например, два года, государство вернет и уплаченную сумму налога.

Если кредит не будет возвращен за этот период, налог окончательно превратится в налог с прибыли фирмы, возврата которого нельзя будет потребовать от государства. Также у фирм не будет права спрашивать с государства процентных выплат при возврате налога.

Новый налог может сказаться на деятельности 11 400 действующих в составе концернов предприятий. Оборот концернов более чем на 60% превышает оборот всех предприятий. Из сотни крупнейших налогоплательщиков в Эстонии в 2016 году 94 были головными предприятиями или входящими в состав концернов. В сумме они уплатили налогов на сумму более 2 млрд евро, что составило 30% всех налоговых поступлений в госбюджет. В 2015 году в концернах в Эстонии работали 35% всех трудоустроенных жителей страны, то есть, почти 225 000 человек.

Торгово-промышленная палата обратилась в Министерство финансов за разъяснениями сути новой системы налогообложения