Комитет Европарламента одобрил отмену виз для Украины

Комитет Европарламента по гражданским свободам, юстиции и внутренним делам одобрил законопроект о внесении Украины в список стран, гражданам которых не требуется виза для поездок в ЕС.

В поддержку законопроекта проголосовали 39 членов комитета, четверо было против, один воздержался, передает Meduza.io.

Следующим этапом по установлению безвизового режима для граждан Украины станет рассмотрение соответствующего законопроекта на заседании Европарламента, намеченное на 5 апреля. После этого его должен утвердить Совет ЕС.

Украина и Евросоюз начали переговоры о возможности введения безвизового режима в 2008 году. В 2015 году Еврокомиссия объявила, что Украина выполнила все пункты плана подготовки к безвизовому режиму.

В феврале 2017 года глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер заявил, что решение об отмене виз для граждан Украины будет принято до лета.

Ранее в 2017 году Европарламент одобрил отмену виз для Грузии. Безвизовый режим посещения ЕС для граждан этой страны вступит в силу с 28 марта.