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Госсуд отказал бывшим полицейским в пересмотре размера назначенной им во времена кризиса пенсии ({{commentsTotal}})

Здание Госсуда в Тарту Автор: Фото: Scanpix/Postimees
Эстония
Эстония

Государственный суд отказался удовлетворить кассационную жалобу, в которой 42 бывших полицейских просили отменить решение Департамента социального страхования, начислившего им пенсию в соответствии с временно уменьшенной в период финансового кризиса зарплатой, и обязать департамент пересчитать размер пенсий на равных основаниях с другими полицейскими.

Административная коллегия Государственного суда пришла к выводу, что пенсии бывшим полицейским были начислены правильно, без нарушения принципа равного обращения и обоснованных ожиданий. Соответствующее решение было опубликовано в четверг на веб-сайте Госсуда.

В 2009 году в условиях финансового кризиса было принято решение понизить зарплаты полицейским на 8%, а на докризисный уровень зарплаты вернулись только в начале 2013 года. При этом для полицейских, которые вышли на пенсию до 2010 года, пенсия начислялась в соответствии с временно пониженной зарплатой, а с начала 2010 года — в соответствии с докризисной зарплатой, решение о восстановление которой было принято 10 января 2013 года.

42 бывших полицейских, которые вышли на пенсии в период с 2002 по 2009 год, в феврале 2015 года подали жалобу в Департамент социального страхования. Они утверждали, что потеряли до 10% пенсии по сравнению с полицейскими, выходившими на пенсию после 1 января 2010 года, несмотря на то, что они имели одинаковый трудовой стаж и выполняли ту же самую работу.

Тем не менее, Департамент счел начисленную этим полицейским пенсию обоснованной, и его решение впоследствии поддержали Таллиннский административный и окружной суды.

Таллиннский окружной суд отметил в своем решении, что государство имеет право повышать зарплаты чиновников без возникновения при этом материальных обязательств перед чиновниками, которые ранее выполняли такую же работу. Суд решил, что ситуация истцов не ухудшилась, потому что их обоснованные ожидания не были нарушены, и у них сохранилась заслуженная ими пенсия.

Решения судов низшей инстанции поддержал и Государственный суд, который счел соответствующими Конституции те положения закона, на основании которых принимались решения о начислении пенсий.

Редактор: Андрей Крашевский



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