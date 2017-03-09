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Фирма Narva-Bark обещала отремонтировать железнодорожный переезд на улице Кадастику в Нарве ({{commentsTotal}})

Гендиректор Narva-Bark AS Виктор Истратов. Автор: "Виру проспект"
Ида-Вирумаа
Ида-Вирумаа

Департамент технического надзора Эстонии напомнил 9 марта нарвской фирме Narva-Bark AS о том, что она обещала привести в порядок железнодорожные переезды на улице Кадастику в Нарве.

Департамент технического надзора получил жалобу на плохое состояние железнодорожных переездов на улице Кадастику в Нарве. Информация из поступившей жалобы в ходе проверки подтвердилась - пересечение железнодорожных путей с шоссейной дорогой очень ухабистое. Это создает опасность для участников дорожного движения, поэтому переезды необходимо привести в порядок.

Поскольку железнодорожные пути, пересекающие улицу Кадастику на окраине приграничного города, принадлежат местной фирме Narva-Bark, то приводить их в порядок фирма должна самостоятельно.

В начале 2017 года гендиректор фирмы Narva-Bark Виктор Истратов устно сообщил надзорному органу, что у фирмы есть план убрать железнодорожные пути, однако график выполнения работ в департамент не представили и переезды в порядок не привели.

Департамент напомнил нарвскому предпринимателю о необходимости устранить опасность на переездах. В департаменте ждут ответа до 24 марта.

Редактор: Артур Тооман



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