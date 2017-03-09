Полиция просит помощи в поиске двух осужденных за наркопреступление ({{commentsTotal}})
Бюро криминальной полиции Пыхьяской префектуры просит помощи в розыске Александра 1987 года рождения и Максима 1983 года рождения.
Осужденные за наркопреступление мужчины уклоняются от исполнения приговора. Они уклоняются от уголовного надзора, не появляются на судебном заседании и не выполняют наложенные на них обязательства.
Полиция просит всех, кто видел мужчин или располагает информацией об их местонахождении, позвонить по телефонам 612 3000 или 112.
Редактор: Ирина Киреева