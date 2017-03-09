Полиция просит помощи в поиске двух осужденных за наркопреступление

Бюро криминальной полиции Пыхьяской префектуры просит помощи в розыске Александра 1987 года рождения и Максима 1983 года рождения.

Осужденные за наркопреступление мужчины уклоняются от исполнения приговора. Они уклоняются от уголовного надзора, не появляются на судебном заседании и не выполняют наложенные на них обязательства.

Полиция просит всех, кто видел мужчин или располагает информацией об их местонахождении, позвонить по телефонам 612 3000 или 112.