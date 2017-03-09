Быстрый рост зарплат увеличил спрос на недвижимость в Таллинне

В четвертом квартале прошлого года доступность жилья в Таллинне немного снизилась по сравнению с предыдущим годом. За снижением доступности жилья стоит рост цен на недвижимость, который опережает рост средней зарплаты, следует из индекса доступности жилья Swedbank.

В четвертом квартале 2016 года нетто-зарплата жителей столицы была на 6,3% выше, чем годом ранее, цены же на недвижимость выросли за год на 8,5%. За весь 2016 год квартиры вросли в цене на 5,1%.

Во второй половине прошлого года ускорились как рост цен на недвижимость, так и рост портфеля жилищных кредитов. Ускорение роста цен спровоцировала, главным образом, ситуация в центральной части Таллинна, где к четвертому кварталу прошлого года рост цен в годовом сравнении достиг 15%. Одновременно быстрый рост заработной платы в прошлом году повысил покупательную способность жителей Таллинна и их чувство уверенности, в связи с чем спрос на недвижимость увеличился. Если в середине прошлого года годовой рост портфеля жилищных кредитов составлял 4,5%, то в декабре – 5,3%.

В прошлом году на рынке жилья добавилось примерно 2000 новых квартир. Количество выданных разрешений на строительство и число реально строящихся квартир в 2016 году снизилось, особенно в последнем квартале. Если в первом квартале 2016 года было начато строительство 600 квартир, то в последнем квартале этот показатель был всего 200. В связи с этим через некоторое время можно ожидать снижения предложения новых квартир. Складской остаток новых квартир в третьем квартале начал постепенно снижаться, но запас достаточен для покрытия даже более интенсивного спроса.

"В текущем году мы ожидаем резкого замедления реального роста нетто-зарплаты, поскольку номинальный рост зарплат немного замедлится, а рост потребительских цен резко ускорится. Это уменьшит покупательную способность населения и может негативно сказаться как на потреблении, так и в части спроса на новое жилье. На этот год мы прогнозируем примерно такой же рост цен на недвижимость, как и в прошлом году", – отмечают в Swedbank.

В четвертом квартале доступность жилья, в соответствии с индексом Swedbank, улучшилась в Риге, а в Вильнюсе – понизилась. Из трех столиц стран Балтии в четвертом квартале жилье по-прежнему было самым доступным в Риге.