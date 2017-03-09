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"Инсайт": британские трейдеры учили жителей Эстонии проигрывать деньги на Forex ({{commentsTotal}})

Эстония
Эстония
Илья Дочар

Программа журналистских расследований "Инсайт" телеканала ETV+ посетила курсы валютных трейдеров, изучив, что именно ждет людей, поверивших в обещание быстрого и высокого заработка, и столкнулась с классическим случаем мошенничества.

Курсы, которые привлекли внимание журналистов, были организованы фирмой Pikerma OÜ, выступавшей под брендом Forexdivision. Участникам обещали обучение основам игры на валютной бирже под руководством местных и зарубежных экспертов, а реклама самих курсов была организована тщательно, но с признаками мошенничества.

На веб-сайте Forexdivision на фоне видов Таллинна давались красочные обещания и приводились цитаты людей, которые якобы прошли обучение с отличными результатами. Главным действующим лицом выступал некий Мэтт Трэвис — руководитель компаний MTA The Takeover и MTA Wealth Management. Его страницы в Facebook и Instagram полны отчетов об удачных сделках, фотографий красивых домов и привлекательных женщин, хотя проверить подлинность этой информации нет никакой возможности.

По мнению члена правления Финансовой инспекции Андре Нымма, создание позитивного образа инвестирования — это первый признак мошенничества. "То, что это продается под видом какого-то клуба или стиля жизни, что демонстрируется какой-то сверхпозитивный образ, это, скорее, признак опасности. Так финансовые услуги не продаются и ни один профессиональный участник рынка этого не делает", - говорит Нымм.

По мнению инвестора, доцента экономики ТТУ Тынна Талпсеппа, для торговли на бирже нужны основательные экономические знания, которые на коротких курсах получить невозможно. "Я утверждаю, что никто не может никого научить так, что, вот, даю тебе удочку и ей ты сможешь ловить себе золотых рыбок и станешь богатым. Это невозможно", - считает Талпсепп.

Раздор мечты с реальностью

Посетив курсы трейдеров, "Инсайт" обнаружил на них около 30 участников, в основном — молодежь в возрасте 20-25 лет, в том числе и несколько людей с ограниченными возможностями. Позднее выяснилось, что в числе участников оказался и высокопоставленный чиновник из Департамента статистики.

Бывший бизнесмен Йонас Тынисмаа, который еще четыре года назад решил сделать карьеру трейдера, тоже присутствует на курсах. Его не смущает, что результат его сделок за четыре года — отрицательный. "Планы у меня большие. В ближайшее время планирую положить крупную сумму на счет и начать торговать. Я думаю, что если тысячу евро положу — будет OK", - сказал Йонас.

Андре Нымм отмечает, что мошеннические схемы направлены именно на плохо подготовленных людей. "Мои коллеги в других странах заметили, что появляется очень много мошеннических схем. Они прежде всего направлены на людей, которые, вероятно, не очень хорошо понимают, какие риски связаны с их инвестициями. Возможно, они не понимают, что им предлагают", - говорит Нымм.

На самих курсах в самом начале сообщили, что заявленная программа отменена — местных экспертов не будет, а вместо них учить торговле валютой будет один из приглашенных британцев, Джеймс Варделл. К концу дня все собравшиеся усваивают, что прибыль будет двойная, а за месяц реально заработать 20-30% сверх вложенной суммы. Главное — совершать побольше сделок и слушать советы ментора.

Андре Нымм отмечает, что обещание высокой прибыли — также признак мошенничества. "Лицензированный участник рынка, будь то инвестиционный фонд или банк, не может себе позволить предлагать большие прибыли. Инвестициям сопутствуют возможности и риски. И они всегда идут вместе. И у тебя никогда нет залога или гарантии", - поясняет он.

Инвестор Тыну Талпсепп поясняет, что главной проблемой для заключения выгодных сделок является недостаток информации, который крупным финансовым игрокам удается компенсировать мощными аналитическими ресурсами, недоступными индивидуальным трейдерам.

На чем зарабатывают организаторы курсов?

Стоимость курсов всего 35 евро, но как выясняется, это только начало. Всех участников британцы приглашают в закрытую группу в системе для обмена сообщениями WhatsApp, где менторы обещают и дальше делиться опытом и давать так называемые "трейдерские сигналы" — по сути, инструкции по заключению конкретных сделок. Для доступа в закрытую группу Мэтт Трэвис ставит единственное условие — пользоваться для торгов платформой Capital Index.

В действительности, это просто вербовка клиентов для Capital Index, которая платит вербовщику по 600 долларов за каждого нового трейдера. То есть с 30 человек ментор заработает 18 000 долларов всего за один день обучения.

Главное, чтобы начинающий трейдер заключал достаточно много сделок. А когда деньги перестанут поступать, то платформу можно сменить: бывшие подопечные Трэвиса утверждают, что он сотрудничает как минимум с дюжиной маклеров.

Между тем в Финансовой инспекции поясняют, что заниматься такой деятельностью без лицензии на финансовые консультации, которой нет ни у самого Трэвиса, ни у его компаний, ни у организатора обучения Pikerma OÜ — противозаконно и может караться в Эстонии лишением свободы на срок до трех лет.

Организатор открещивается от ответственности

Спустя всего два дня после мастер-класса недовольные качеством "сигналов" Мэтта Трэвиса члены группы начинают задавать вопросы. После этого администратор курсов и руководитель организовавшей обучение фирмы Арнет Махмастол изгоняет всех британцев из группы в связи с подозрением в мошенничестве, обещая в дальнейшем более качественные уроки.

Характерно, что Forexdivision или же Pikerma OÜ зарегистрирована только для розничной продажи телекоммуникационных устройств и создания социальных приложений для мобильных телефонов, а при попытке связаться с Махмастолом он заявляет, что никаких курсов не проводил, и речь вообще идет об исследовании рынка с целью установить, сколько людей можно привлечь на подобные курсы.

После звонка "Инсайта" с веб-сайта Forexdivision пропадают все упоминания Мэтта Тревиса и прочих британцев, а затем закрывается и сам веб-сайт. В WhatsApp объявляется о закрытии группы, а желающим продолжать обучение рекомендуется воспользоваться услугами некоего Стива Турка, также входившего в группу. Турк открывает закрытую группу в сети Facebook, где предлагает свой курс обучения биржевой игре за 300 евро.

Мошенники есть везде

Как подчеркивают в Финансовой инспекции, мошеннические схемы появляются везде, где есть возможность на этом заработать.

"Там, где есть деньги, где есть возможность их отобрать, там есть мошеннические схемы. И эти схемы будут всегда. Вне зависимости от того, как работают прокуратура, Финансовая инспекция или Департамент защиты прав потребителей. Мошеннические схемы есть всегда", - поясняет Андре Нымм.

Редактор: Андрей Крашевский



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