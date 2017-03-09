Проблемы с изучением госязыка мешают беженцам находить работу в Эстонии

Часть прибывших в Эстонию беженцев из зон военных конфликтов смогли найти работу, но одним из главных препятствий для трудоустройства по специальности остается незнание государственного языка.

К такому выводу пришли эксперты из разных стран, которые обсудили в Таллинне предварительные итоги программы переселения — как положительные, так и отрицательные, сообщила в четверг "Актуальная камера".

Опорные лица помогают беженцам освоиться в Эстонии, но даже им не под силу залатать пробелы в системе приема мигрантов, особенно в сфере обучения эстонскому языку. На это указывают и в управлении верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ ООН). "В Эстонии хорошо действует система поиска жилья для беженцев, но есть определенные проблемы с изучением эстонского языка. В это нужно больше инвестировать и, быть может, искать креативные варианты обучения государственному языку", - сказал правовой советник УВКБ ООН Андрей Арюпин.

В Министерстве социальных дел признают, что без эстонского найти работу на местном рынке труда сложно, а порой и вовсе невозможно. Часть переселенцев нашли себе место работы — в основном в ресторанах и кафе, но большая часть переселенных мигрантов стоит на учете в Кассе по безработице.

"У людей есть профессии, они хотят работать, но без необходимого уровня владения эстонским возникнут проблемы, например, связанные с техникой безопасности. Они же должны понимать, что делать, чтобы обезопасить себя и коллег", - сказала советник Министерства социальных дел Кайса Юпрус-Тали.

За последний год в Эстонию в рамках европейских программ переселения беженцев из зон военных конфликтов прибыли 107 человек, которые ранее жили в лагерях в Греции и Турции. Львиную доля приезжих образуют сирийцы (87 человек), из Ирака прибыли 18 беженцев и еще двое — из Йемена. При этом некоторые беженцы уже покинули Эстонию.

"Некоторые действительно уехали. Тем же, кто остался, мы не только помогаем решать серьезные вопросы, но организуем занятия по интересам: это кулинария, просмотр фильмов и даже катание на велосипедах", - сказал представитель НКО "Центр Йоханнеса Михкельсона" Юхан Сахаров.

Согласно отчету УВКБ ООН, миграционный кризис в Евросоюзе сбавил обороты, и европейские эксперты не прогнозируют увеличение потока переселенцев из Африки и Ближнего Востока. Тем не менее, проблемы внутри ЕС остаются, потому что единую позицию по миграционному вопросу и переселению беженцев в Евросоюзе до сих пор не удалось выработать.