Дональд Туск переизбран главой Евросовета

Дональд Туск переизбран лидерами стран-членов Евросоюза на пост председателя Евросовета на следующие 2,5 года, сообщил в Брюсселе премьер-министр Люксембурга Ксавье Беттель.

"У нас есть председатель Евросовета. Удачи председателю Евросовета Дональду", – цитирует Беттеля ТАСС.

За переизбрание Туска проголосовали 27 из 28 глав государств и правительств стран-членов Европейского союза в ходе саммита ЕС в четверг, 9 марта, передает dw.com.

Против переизбрания Туска активно выступала Польша. Накануне польский премьер Беата Шидло направила главам государств и правительств 27 стран Евросоюза письмо, в котором говорится, что Туск, находясь на посту главы Евросовета, грубо нарушил принципы политического нейтралитета и вмешался во внутренние дела Польши. Критика в его адрес связана с тем, что Туск фактически высказался в поддержку введения Брюсселем санкций против Варшавы в связи со звучащими в ее адрес обвинениями в отказе соблюдать верховенство закона и стандарты демократии.

Премьер-министр Эстонии Юри Ратас заявил по прибытии на заседание Совета ЕС, что он не видит перспективы прохождения альтернативного кандидата, кандидатуру которого поддерживает только Польша, на занимаемый Дональдом Туском пост председателя Совета.

Действующий мандат Туска истекает 31 мая 2017 года. Теперь он переизбран на период с июня 2017 года по ноябрь 2019 года.