Дональд Туск переизбран главой Евросовета, Польша в ответ не подпишет документы саммита ЕС

Бывший премьер-министр Польши Дональд Туск в четверг был переизбран на пост председателя Евросовета на следующие 2,5 года вопреки протестам Варшавы, после чего глава польского правительства Беата Шидло заявила об отказе подписывать итоговые документы саммита ЕС.

За переизбрание Туска проголосовали 27 из 28 глав государств и правительств стран-членов Европейского союза в ходе саммита ЕС в четверг, 9 марта, передает dw.com.

Против переизбрания Туска активно выступала Польша. Накануне польский премьер Беата Шидло направила главам государств и правительств 27 стран Евросоюза письмо, в котором говорится, что Туск, находясь на посту главы Евросовета, грубо нарушил принципы политического нейтралитета и вмешался во внутренние дела Польши.

Критика в его адрес связана с тем, что Туск фактически высказался в поддержку введения Брюсселем санкций против Варшавы в связи со звучащими в ее адрес обвинениями в отказе соблюдать верховенство закона и стандарты демократии. Власти Польши предлагали своего кандидата – депутата Европарламента Яцека Сариуш-Вольского.

Премьер-министр Эстонии Юри Ратас заявил по прибытии на заседание Совета ЕС, что он не видит перспективы прохождения альтернативного кандидата, кандидатуру которого поддерживает только Польша, на занимаемый Дональдом Туском пост председателя Евросовета.

Между тем премьер-министр Польши Беата Шидло заявила на пресс-конференции, что Польша не подпишет итоговые документы проходящего в Брюсселе саммита ЕС из-за переизбрания Туска против воли Варшавы, сообщило агентство ТАСС.

"Я не буду принимать итогового документа этого саммита, - сказала она. - Это значит, что саммит нельзя будет считать состоявшимся".

По ее словам, выбор Туска был проведен с нарушениями. "Плохо, что выбор был сделан таким образом против воли страны, из которой происходит кандидат. Это опасный прецедент", - указала глава польского правительства.

"Для Польши самое главное - соблюдение норм. Нет такого компромисса, за который мы продали бы польские интересы", - подчеркнула Шидло.

Действующий мандат Туска истекает 31 мая 2017 года. Теперь он переизбран на период с июня 2017 года по ноябрь 2019 года.