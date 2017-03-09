Актуальная камера 09.03.2017 (18:00)

В расположенном в Пыхья-Таллинне культурном центре "Сальме" на этой неделе начала работу художественная выставка, посвященная женскому творчеству. Однако еще до ее официального открытия администрация учреждения распорядилась снять три работы. Разрешить конфликт удалось лишь после вмешательства районных властей.
Во время совместной пресс-конференции с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом в Брюсселе премьер-министр Эстонии Юри Ратас заявил, что жил во времена оккупации и знает, что это такое, в связи с чем он настоял на продолжении переговоров с Россией по вопросу Украины.
Государственный суд отказался удовлетворить кассационную жалобу, в которой 42 бывших полицейских просили отменить решение Департамента социального страхования, начислившего им пенсию в соответствии с временно уменьшенной в период финансового кризиса зарплатой, и обязать департамент пересчитать размер пенсий на равных основаниях с другими полицейскими.
В Тартуском художественном музее в четверг, 9 марта, открывается выставка российского современного искусства "Неудобные вопросы".