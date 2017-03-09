В Италии обрушился мост через автомагистраль, есть погибшие ({{commentsTotal}})
В центральной Италии днем 9 марта на автомагистраль обрушился мост. В результате погибли два человека, двое пострадали.
Погибшие, по данным агентства Ansa, были супругами 60 и 54 лет. Они проезжали под мостом в момент обрушения. Пострадали в результате происшествия рабочие, занимавшиеся техническими работами на мосту, передает meduza.io.
Как сообщила компания, обслуживающая итальянские автомагистрали, обрушившийся мост был закрыт для движения из-за работ, связанных с расширением проходящего снизу шоссе. По предварительным данным, обрушилась временная конструкция, поддерживавшая мост.
Più le guardo peggio sto #crolloponte #a14 pic.twitter.com/bQ1nqI4iF1— Luigi Scerre (@luigiscerre) March 9, 2017
28/10/16 ore 17.30 ss36 #annonebrianza #crolloponte pic.twitter.com/QX46s4PKL0— Luisa Colombo (@colluisa) October 29, 2016
Редактор: Ирина Киреева