За круглым столом в Минюсте обсудили меры по защите детей при разводе родителей

В Министерстве юстиции Эстонии в четверг состоялся круглый стол с участием психологов, чиновников и судебных исполнителей, на котором были обсуждены способы защиты ребенка во время бракоразводного процесса, по результатам которого министерство уже весной планирует сформулировать конкретные шаги.

Поводом для круглого стала история семьи, опубликованная неделю назад в газете Postimees, в которой мать, не позволявшая отцу видеться с ребенком, получила штраф в размере более 25 000 евро, после чего судебный исполнитель начал требовать от женщины продать квартиру, в которой тот самый ребенок и проживает, сообщила в четверг "Актуальная камера".

"Мы говорили про то, что, может быть, есть место для вопросов, кто это должен делать, если у нас в окончательном итоге какое-то судебное решение имеется. Может быть, это должны исполнять, во-первых, социальные работники, и после того, когда, может быть, они назначили штраф, а судебное решение не исполняется, тогда придут судебные исполнители", - сказал судебный исполнитель Ристо Сепп.

Министр юстиции Урмас Рейнсалу считает, что систему необходимо изменить и сделать ее более гуманной, чтобы в результате спора двух родителей ребенок был более защищен.

"Сложно регулировать общение и отношения людей, когда на кону судьба живого человека. Ребенок — не вещь, как машина или дом, и в этом случае не стоит выяснять, кому он принадлежит. Всегда надо оставаться человечным. И мы попытаемся сделать систему более разумной и эффективной", - сказал Рейнсалу.

Как говорят психотерапевты, во время бракоразводных процессов, когда решается, с кем из родителей будет жить ребенок, именно он часто становится жертвой обстоятельств.

"Родители забывают — то, что они причинили другому родителю, они делают так же и ребенку. В этом нет разницы. Вот это действительно работа для психотерапевта, понять позицию родителей, их взаимоотношения. … Люди разные", - сказала психотерапевт Пирет Виснапуу-Бернадт.

Рейнсалу заявил, что министерству понадобится время для обработки полученной информации, но уже через пару месяцев он планирует собрать круглый стол еще раз и вместе с Министерством социальных дел обсудить конкретные шаги по решению проблемы.