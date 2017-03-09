Обокравший более 60 квартир вор пошел на сделку с прокуратурой

По условиям сделки мужчина, совершивший в общей сложности более 60 квартирных краж, понесет наказание в виде реального лишения свободы сроком 4 года и 4 месяца, а нанесенный им ущерб в сумме свыше 60 тыс. евро будет покрыт за счет продажи его собственной квартиры, сообщила в четверг "Актуальная камера".

Преступник забирался в дома через окна и крал все подряд — от носков до телевизоров. Следствие установило, что Максиму время от времени помогала жена Ольга, которая также предстанет перед судом. Следователи выяснили, что обвиняемый не страдает алкогольной или наркотической зависимостью и не испытывал серьезных финансовых трудностей.

Мужчина не пожелал сообщить мотивы, которые толкнули его на преступление.

Сделка с прокуратурой нуждается в одобрении Харьюского уездного суда, который примет решение по этому вопросу 15 марта.