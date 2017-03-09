В Нарве открывается инфоярмарка учебных заведений "Ориентир"

В Нарве в пятницу откроет двери инфоярмарка "Ориентир", на которой будут представлены более 30 учебных заведений из Эстонии, а также из России и США.

Инфоярмарка будет проходить два дня, и на ней молодежь сможет получить информацию об условиях обучения, работы и отдыха в Эстонии и за рубежом, сообщила в четверг "Актуальная камера".

"(Посетителей инфоярмарки) ждет знакомство с большим количеством учебных заведений Эстонии и не только Эстонии, но у нас в этом году есть российские ВУЗы и представители американских программ тоже есть и будут здесь на месте. В общей сложности будет 34 экспонента", - сказала организатор мероприятия Вера Князева.

Девиз инфоярмарки — "Будущее начинается сегодня", а ее главная задача — помочь школьникам определиться с будущей профессией и узнать последние тенденции на рынке труда. Ярмарка не просто информативная, но также и развлекательная. Подготовлена концертная программа, ожидаются выступления представителей Академии МВД. В честь 100-летнего юбилея Эстонии будет открыт специальный инфобокс.

Ярмарка организуется Нарвским молодежным центром, и мероприятие пройдет уже в 21-й раз. Вход на него платный, но билет на два дня стоит всего 50 евроцентов, а в субботу по одному билету может пройти не только школьник, но и родитель.