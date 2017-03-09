Законопроект Минфина предусматривает прекращение работы уездных управ ({{commentsTotal}})
Министерство финансов направило в четверг на круг согласования законопроект реформы уездных управ, который предусматривает прекращение работы уездных управ и распределение их обязанностей между самоуправлениями и государственными учреждениями.
"Роль уездных управ шаг за шагом снижалась, и теперь, когда мы приняли решение повысить дееспособность местных самоуправлений, значение уездных управ снизилось еще сильнее, – сообщил в четверг министр госуправления Михаил Корб. – Одной из целей административной реформы является усиление роли местных самоуправлений, и поэтому мы передаем им часть тех обязанностей, которые до сих пор исполняли уездные управы, и часть средств, необходимых для таких функций. Это значит, что в дальнейшем у местных самоуправлений будет еще больше возможностей самим решать вопросы, касающиеся местной жизни".
Реорганизация уездных управ не упраздняет ни уездов, ни административных единиц.
Правительство приняло решение прекратить функционирование уездных управ с 2018 года.
В соответствии с законопроектом министерствам и ведомствам передаются:
- организация общественного транспорта через центры общественного транспорта (Департамент шоссейных дорог);
- надзор за учебными заведениями (Министерство образования и науки);
- координация организации образования (SA Innove);
- выдача лицензий в социальной сфере и надзор ( департамент социальных дел );
- земельная реформа и сделки по земле (земельный департамент);
- анализ молодежной работы, программы и предоставление пособий (Министерство образования и науки и Эстонский центр молодежной работы);
- надзор за регистрацией актов народонаселения и проверки (МВД);
- надзор за библиотеками (Министерство культуры);
- организация выборов (государственная избирательная служба);
- ланирование и надзор за планировками местных самоуправлений (Министерство финансов);
- координирование программ регионального планирования (Министерство финансов);
- надзор за административными актами местных самоуправлений и консультирование (Министерство финансов);
- объединение местных самоуправлений, изменение границ учрежденческих единиц (Министерство финансов);
- задачи реформы собственности (Министерство финансов).
Местным самоуправлениям передаются: акты народонаселения, организация работы общественного транспорта посредством центров общественного транспорта, работа по развитию уезда, составление стратегии развития уезда, зарубежное сотрудничество, проекты по развитию и т.д., координирование развития здоровья населения и сотрудничество в сфере безопасности уезда, работа по надзору за островами, организация выборов.
Редактор: Ирина Киреева
Источник: BNS