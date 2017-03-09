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Законопроект Минфина предусматривает прекращение работы уездных управ ({{commentsTotal}})

Министр госуправления Михаил Корб. Автор: Сийм Лыви/ERR
Эстония
Эстония

Министерство финансов направило в четверг на круг согласования законопроект реформы уездных управ, который предусматривает прекращение работы уездных управ и распределение их обязанностей между самоуправлениями и государственными учреждениями.

"Роль уездных управ шаг за шагом снижалась, и теперь, когда мы приняли решение повысить дееспособность местных самоуправлений, значение уездных управ снизилось еще сильнее, – сообщил в четверг министр госуправления Михаил Корб. – Одной из целей административной реформы является усиление роли местных самоуправлений, и поэтому мы передаем им часть тех обязанностей, которые до сих пор исполняли уездные управы, и часть средств, необходимых для таких функций. Это значит, что в дальнейшем у местных самоуправлений будет еще больше возможностей самим решать вопросы, касающиеся местной жизни".

Реорганизация уездных управ не упраздняет ни уездов, ни административных единиц.

Правительство приняло решение прекратить функционирование уездных управ с 2018 года.

В соответствии с законопроектом министерствам и ведомствам передаются:

- организация общественного транспорта через центры общественного транспорта (Департамент шоссейных дорог);

- надзор за учебными заведениями (Министерство образования и науки);

- координация организации образования (SA Innove);

- выдача лицензий в социальной сфере и надзор ( департамент социальных дел );

- земельная реформа и сделки по земле (земельный департамент);

- анализ молодежной работы, программы и предоставление пособий (Министерство образования и науки и Эстонский центр молодежной работы);

- надзор за регистрацией актов народонаселения и проверки (МВД);

- надзор за библиотеками (Министерство культуры);

- организация выборов (государственная избирательная служба);

- ланирование и надзор за планировками местных самоуправлений (Министерство финансов);

- координирование программ регионального планирования (Министерство финансов);

- надзор за административными актами местных самоуправлений и консультирование (Министерство финансов);

- объединение местных самоуправлений, изменение границ учрежденческих единиц (Министерство финансов);

- задачи реформы собственности (Министерство финансов).

Местным самоуправлениям передаются: акты народонаселения, организация работы общественного транспорта посредством центров общественного транспорта, работа по развитию уезда, составление стратегии развития уезда, зарубежное сотрудничество, проекты по развитию и т.д., координирование развития здоровья населения и сотрудничество в сфере безопасности уезда, работа по надзору за островами, организация выборов.

Редактор: Ирина Киреева

Источник: BNS



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