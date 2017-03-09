Кандидаты в ректоры Тартуского университета по-разному видят его ключевые задачи

Кандидаты на пост ректора Тартуского университета Волли Кальм и Маргит Сутроп в четверг провели дебаты перед университетской коллегией выборщиков, представив свое видение различных аспектов развития старейшего ВУЗа страны.

Действующий ректор Тартуского университета Волли Кальм подчеркнул необходимость повышать долю иностранных студентов, сообщила в четверг "Актуальная камера".

"Лучшие университеты похожих на нас небольших стран, находящиеся на высоких позициях в международных академических рейтингах, достигли уровня интернационализации в 20-25% от количества студентов. Нам нужно прикладывать очень серьезные усилия, чтобы достичь этого уровня, не говоря уже о том, чтобы превзойти его", - сказал Кальм.

Его оппонент - декан факультета гуманитарных наук и искусств Маргит Сутроп, напротив, подчеркивала значимость университета в эстонском обществе и для решения внутренних стратегических проблем.

"Мы могли бы помочь нашим сотрудникам говорить с обществом и передавать ему свои экспертные знания посредством четкой коммуникационной стратегии и вспомогательных структур", - сказала Сутроп.

Оба кандидата подчеркнули важность доведения до конца структурной реформы университета, а также отметили необходимость обеспечения более гибких возможностей учебы для студентов, находящихся в академическом отпуске.

Присутствовавшие на дебатах члены университетской коллегии выборщиков обратили внимание на агрессивный стиль выступления действующего ректора, которому декан факультета гуманитарных науки и искусств противопоставила спокойные и структурированные рассуждения.

"Если Волли Кальм — это очень хорошо информированный и скорее агрессивный, сильный руководитель, то сила Маргит Сутроп состоит в ее способности сопереживать и четкости в руководстве своим факультетом", - отметил проректор ТУ по учебной части Март Ноорма.

Выборы ректора Тартуского университета состоятся 30 марта.