Wikileaks передаст IT-компаниям данные о методах кибершпионажа ЦРУ

Wikileaks поможет IT-компаниям выявить слабые места в своих системах, которые позволяют спецслужбам вести слежку. Компании получат техническую информацию о способах кибершпионажа ЦРУ, рассказал основатель проекта Джулиан Ассанж.

Во вторник сайт Wikileaks выложил тысячи документов, которые, согласно авторам публикации, раскрывают хакерские приемы, к которым прибегает ЦРУ, передает Би-Би-Си.

На пресс-конференции из посольства Эквадора в Лондоне Ассанж заявил, что IT-компании обратились с просьбой предоставить больше деталей о методах кибершпионажа ЦРУ. Он не уточнил, о каких компаниях идет речь.

"Мы решили работать с ними, предоставить им эксклюзивный доступ к некоторым техническим деталям, которые у нас есть", – рассказал Ассанж.

Он также обвинил спецслужбы в некомпетентности, которая позволила получить доступ к данным о кибершпионаже.

"Это небывалый пример разрушительной некомпетентности, создать такой арсенал и затем оставить его храниться в одном месте", – сказал основатель Wikileaks.

Согласно выложенному Wikileaks массиву документов, в арсенале кибероружия, якобы имеющемся у Центрального разведывательного управления США, есть вирусы, которые могут заразить гаджеты с операционными системами Windows, Android, iOS, OSX и Linux, а также интернет-роутеры.

Кроме того, в документах также идет также о программном обеспечении, которое превращает "умные" телевизоры в прослушивающие устройства.

Часть этого программного обеспечения, как утверждается, была разработана в Соединенных Штатах, однако британская разведка МИ-5 помогла американцам в разработке софтвера для проникновения в телевизоры Samsung.

ФБР и ЦРУ начали совместное уголовное расследование по факту утечки секретной информации, за которой, по данным американских СМИ, может стоять перебежчик или действующий шпион.

ЦРУ отреагировало на публикацию, заявив, что она ставит под угрозу безопасность американцев. Подтверждать или опровергать подлинность преданных огласке документов в ЦРУ не стали.