Институт развития здоровья изменил рекомендации по здоровому питанию

Институт развития здоровья рекомендует жителям Эстонии в дальнейшем есть меньше красного мяса и сладостей, при этом существенно увеличив употребление в пищу овощей и фруктов.

Об этом в четверг, 9 марта, сообщила "Актуальная камера".

По оценке специалистов, в рационе жителей Эстонии слишком мало растительной пищи, даже согласно действующим рекомендациям, поэтому употребление в пищу овощей и фруктов необходимо значительно увеличить.

При этом диетологи советуют сократить употребление сахара, в том числе подслащенных молочных продуктов, красного мяса и соленых закусок.

В отношении витаминов и минералов врачи настоятельно рекомендуют увеличить дозировку витамина D, особенно для людей пожилого возраста.