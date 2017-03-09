Актуальная камера 09.03.2017 (20:00)

В расположенном в Пыхья-Таллинне культурном центре "Сальме" на этой неделе начала работу художественная выставка, посвященная женскому творчеству. Однако еще до ее официального открытия администрация учреждения распорядилась снять три работы. Разрешить конфликт удалось лишь после вмешательства районных властей.
Во время совместной пресс-конференции с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом в Брюсселе премьер-министр Эстонии Юри Ратас заявил, что жил во времена оккупации и знает, что это такое, в связи с чем он настоял на продолжении переговоров с Россией по вопросу Украины.
36-летний Максим, совершивший десятки ночных квартирных краж в разных районах Таллинна, пошел на сделку с прокуратурой.
В Тартуском художественном музее в четверг, 9 марта, открывается выставка российского современного искусства "Неудобные вопросы".