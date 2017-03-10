В 2016 году в Эстонии зарегистрировали свыше 5000 несчастных случаев на рабочем месте

Трудовая инспекция зарегистрировала в 2016 году 5082 несчастных случая на рабочем месте, что на 300 больше, чем годом ранее.

Об этом в пятницу, 10 марта, сообщили утренние теленовости ETV+, отметив, что число погибших в результате несчастных случаев достигло 26 человек - на 9 больше, чем в предыдущем году.

Данные показатели превышают те, которые портал rus.err.ee опубликовал в январе. По состоянию на 19 января было известно о 4919 несчастных случаях на рабочем месте за 2016 год, что стало самым высоким показателем за последние 10 лет. Однако тогда речь шла лишь о предварительных данных Трудовой инспекции.

Чаще всего несчастные случаи отмечаются на производстве, в торговле, гособороне, транспортном секторе и сфере логистики.

Комментируя невеселую статистику, гендиректор Трудовой инспекции Марет Марипуу подчеркнула вместе с тем важность того, что все реже несчастные случаи остаются скрытыми от ведомства.

Глава инспекции также пообещала, что в текущем году за наиболее проблемными отраслями будет осуществляться более пристальный надзор.