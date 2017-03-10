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На ярмарке труда в Вырумаа предложат свыше 160 рабочих мест ({{commentsTotal}})

Найти работу в Эстонии удается не всем. Автор: Scanpix/Postimees
Эстония
Эстония

В пятницу, 10 марта, в выруском культурном центре Kannel пройдет ярмарка труда, на которой будет предложено свыше 160 рабочих мест.

Об этом сообщила пресс-служба Кассы страхования от безработицы, отметив, что на мероприятии можно будет найти как постоянную, так и сезонную работу в различных сферах.

В ярмарке примут участие 23 предприятия и 10 партнёрских организаций, чья сфера деятельности связана с темами развития, обучения и образования.

По словам руководителя отделения Кассы по безработице в Вырумаа Эне Керге, на ярмарке будут представлены в первую очередь крупные предприятия, которые в ближайшее время хотят найти более чем одного или двух работников.

В Департаменте статистики корреспонденту портала rus.err.ee сообщили, что по состоянию на 31 января в Выруском уезде было свыше 1000 безработных, из которых почти 400 человек - жители города Выру.

Редактор: Сергей Михайлов



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