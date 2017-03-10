Жители Эстонии все чаще заказывают наркотики по почте

В 2016 году в Эстонии зарегистрировали свыше 600 случаев получения жителями страны наркотических веществ по почте из-за рубежа. По сравнению с предыдущим годом этот показатель вырос в два раза.

Соответствующие данные в пятницу, 10 марта, в совместном пресс-сообщении обнародовали полиция и Налогово-таможенный департамент.

По сведениям властей, в основном наркотики по почте заказывают лица от 18 до 35 лет. Причем, обычно это люди, которые ранее не покупали наркотики на улице.

Чаще всего по почте или с курьерской доставкой приобретают экстази или коноплю, но были случаи, когда жители страны заказывали амфетамин, галлюциногенные грибы, фентанил и кокаин.

В этом году сотрудники правопорядка намерены бросить на борьбу с продажей наркотиков по почте с еще больше сил.