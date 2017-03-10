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В четвертом квартале число незанятых рабочих мест выросло в годовом сравнении на 37% ({{commentsTotal}})

Сфера торговли лидирует по числу вакансий. Автор: Postimees/Scanpix
Эстония
Эстония

На эстонских предприятиях, в учреждениях и организациях в четвертом квартале 2016 года было 9064 свободных рабочих места, что на 37% больше по сравнению с аналогичным периодом 2015 года, свидетельствуют данные Департамента статистики.

Как сообщила в пятницу, 10 марта, пресс-служба ведомства, по сравнению с третьим кварталом 2016 года число вакансий сократилось на 18%.

Коэффициент свободных рабочих мест (соотношение числа вакансий к общему количеству рабочих мест) составлял в четвертом квартале 1,7%.

Как уточнил корреспондент портала rus.err.ee в ведомстве, больше всего вакансий было в обрабатывающей промышленности - 1434 и в сфере оптовой и розничной торговли - 1474.

Из общего числа незанятых рабочих мест 75% приходилась на частный сектор, а в государственном секторе вакантным было каждое четвертое рабочее место.

Проще всего соискателям работы трудоустроиться в Таллинне и Харьюмаа - на территории этого региона находятся 72% всех вакансий. Далее следуют Тарту (8%) и Ида-Вирумаа (5%).

Редактор: Сергей Михайлов



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