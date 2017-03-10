ВАДА запустило мобильное приложение для борьбы с допингом

Всемирное антидопинговое агентство (ВАДА) запустило мобильное приложение, с помощью которого информаторы могут сообщать о допинговых нарушениях.

Как сообщается на сайте ВАДА, приложение под названием Speak Up! доступно в бета-версии в онлайн-магазинах App Store и Google Play и может быть загружено на мобильные устройства на базе iOS и Android, передает в пятницу Би-би-си.

Благодаря этому приложению любой человек, ставший свидетелем употребления допинга или располагающий информацией о таких нарушениях, сможет быстро сообщить об этом ВАДА.

"ВАДА рада запустить программу Speak Up!, которая, как мы надеемся, побудит большее количество информаторов и осведомителей сообщать о предполагаемых допинговых нарушениях", - заявил гендиректор агентства Оливье Ниггли.

По его словам, независимые расследования ВАДА, которые были инициированы информаторами и осведомителями, подчеркнули важность этих лиц для агентства и чистоты спорта в целом.