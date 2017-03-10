В пятницу утром около восьми часов в Центр тревоги поступило сообщение о том, что в волости Имавере около деревни Яламетса автобус съехал в кювет. Никто серьезно не пострадал.

Автобус при этом не перевернулся. Всего в момент аварии в автобусе находились 14 детей и водитель.

На место происшествия выехали бригады спасателей из Пыльтсамаа, Тюри, Пайде, Коеру и добровольцы из Имавере.

Пресс-секретарь Ляэнеской префектуры отметил, что серьезно в этом ДТП никто не пострадал. "Один ребенок пожаловался на боль в спине, и его отправили на медконтроль в больницу. Другим помощь медиков не понадобилась",- сказал BNS пресс-секретарь.

По предварительным данным, у одного из детей упала кукла, и водитель стал ее поднимать, а в результате автобус съехал в кювет.

По словам начальника отдела полиции Пайде Маргуса Тоомсалу, последствия ДТП могли оказаться куда более тяжелыми.

"Mы знаем, что в этом автобусе были пристегнутые ремнями безопасности дети детсадовского возраста. По словам водителя, школьники пристегивать ремни безопасности не хотят. Родители и учителя, прошу вас поговорить с детьми на эту тему еще раз и напомнить им, что использовать ремни безопасности очень важно, и делать это нужно всегда", - подчеркнул Тоомсалу.

В связи с ДТП движение на шоссе Таллинн-Тарту-Выру-Лухамаа в Ярваском уезде на некоторое время было нарушено, но к 9 часам восстановлено.