В Ярваском уезде попал в ДТП автобус с детьми

В пятницу утром около восьми часов в Центр тревоги поступило сообщение о том, что в волости Имавере около деревни Яламетса автобус с съехал в кювет.

На месте происшествия выяснилось, что автобус не перевернулся. Всего в момент аварии в автобусе находились 14 детей и водитель, передает Postimees.

На место происшествия выехали бригады спасателей из Пыльтсамаа, Тюри, Пайде, Коеру и добровольцы из Имавере.

Движение на этом участке дороги нарушено.