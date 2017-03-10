Программу второго тура чемпионата Эстонии по футболу откроет матч "Нымме Калью"-"Флора"

В пятницу, 10 марта, матчем "Нымме Калью" - "Флора" стартует второй тур чемпионата Эстонии по футболу в высшем дивизионе.

Если ныммесцы начали сезон удачно - на выезде разгромили пярнуский "Вапрус" 6:2, то "Флора", пережившая смену тренера, сначала провалила матч на Суперкубок, уступив со счетом 0:5 "Инфонету", а в первом туре сыграла вничью с "Левадией" (1:1), передают "Новости спорта" на волне "Радио 4".

"У нас был тяжелый период, когда мы привыкали к новому тренеру Арно Пайперсу. Но теперь мы все лучше понимаем его требования. Улучшается и наша игра", - сказал нападающий "Флоры" Максим Гусев.

"У "Нымме Калью" хорошая команда, но все покажет игра", - добавил он.

Вратарь "Нымме Калью" Виталий Телеш по первым играм сезона выводов о сопернике делать не склонен.

"Надо выкладываться на 100%, ведь "Флора" уже много лет входит в число лидеров нашего чемпионата. Понятно, что и в этом сезоне она будет бороться за медали. Поэтому матч против нее точным не будет легким. Но мы играем дома, хотим порадовать своих болельщиков", - сказал Телеш.

Матч "Нымме Калью" - "Флора" начнется сегодня на стадионе в Хийу в 19:30. Остальные встречи второго тура запланированы на субботу. "Левадия" примет "Калев", "Таммека" отправится в гости к "Вапрусу", в Вильянди "Тулевик" сыграет с "Пайде".

В Нарве оступившийся на старте "Инфонет" сразится с пребывающем в хорошем настроении "Трансом".