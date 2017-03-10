Смотрите разработки ВПК Эстонии ({{commentsTotal}})
Депутаты Рийгикогу посетили предприятия оборонной промышленности Эстонии. С некоторыми разработками ВПК можно познакомиться на видео, опубликованном на сайте парламента.
Парламентская комиссия Рийгикогу о вопросам обороны посетила такие отечественные компании, как Defendec, Skeleton, Threod Systems, Milremi, Baltflexi, Nordic Armoury.
По словам руководителя комиссии Ханнеса Хансо, военно-промышленный сектор экономики не может быть отделен от экономики страны, государство должно поддерживать предприятия ВПК, создающие новые рабочие места и стремящиеся выйти на экспортные рынки.
Редактор: Артур Тооман