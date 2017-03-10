Во время совместной пресс-конференции с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом в Брюсселе премьер-министр Эстонии Юри Ратас заявил, что жил во времена оккупации и знает, что это такое, в связи с чем он настоял на продолжении переговоров с Россией по вопросу Украины.