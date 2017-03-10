ВИДЕО: последние разработки ВПК Эстонии ({{commentsTotal}})
Депутаты Рийгикогу посетили предприятия оборонной промышленности Эстонии. С некоторыми разработками ВПК можно познакомиться на видео, опубликованном на сайте парламента.
Парламентская комиссия Рийгикогу по вопросам обороны посетила такие отечественные компании, как Defendec, Skeleton, Threod Systems, Milremi, Baltflexi, Nordic Armoury.
По словам руководителя комиссии Ханнеса Хансо, военно-промышленный сектор экономики не может быть отделен от экономики страны, государство должно поддерживать предприятия ВПК, создающие новые рабочие места и стремящиеся выйти на экспортные рынки.
Редактор: Артур Тооман