План департамента: в жизни детей-инвалидов может стать меньше бюрократии

Нынешняя система социального обеспечивания предполагает, что дети и пожилые люди должны подтверждать свою степень инвалидности раз в три года. Люди рабочего возраста - раз в пять лет. В будущем, возможно, детям до 16 лет с глубокой степенью инвалидности и неизлечимыми диагнозами удастся избежать этой процедуры.

Таковы планы Департамента социального страхования, с которым ERR ознакомил советник отдела экспертизы ведомства Мерис Таммик.

"Действительно, разумно ли это, например, если речь идет о человеке с отсутствующей конечностью или о человеке с генетическим заболеванием? В отношение таких детей нет никакого смысла раз в три года пересматривать степень инвалидности. Мы сейчас анализируем это и уже пришли к выводу, что в тех случаях, когда прогноз не предполагает улучшений, можно было бы хотя бы детям давать инвалидность сразу до достижения ими трудоспособного возраста. То есть до 16 лет", - говорит Таммик.

Вместе с тем в Министерстве социальных дел считают, что и нынешняя система дееспособна.

"Нецелесообразно определять степень тяжести инвалидности бессрочно, поскольку необходимо стремиться к тому, чтобы люди с инвалидностью справлялись самостоятельно, работали и были бы активны. Степень тяжести инвалидности определяется на период от шести месяцев до пяти лет (в случае детей - до трех лет). Более частая оценка степени тяжести инвалидности детей особо важна по той причине, что дети развиваются быстрее из-за чего необходимость в помощи может меняться в зависимости от возраста", - говорит министр социальной защиты Кайа Ива.