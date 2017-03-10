Депутаты Рийгикогу пообещали предпринимателям восстановить диалог с Россией

Члены экономической комиссии Рийгикогу в ходе двухдневного визита на предприятия Ида-Вирумаа встретились в Силламяэ с представителями транзитного сектора и пообещали восстановить политический диалог с Москвой.

По словам руководителя комиссии Айвара Кокка, восстановить транзитный сектор быстро не получится, однако политики вместе с предпринимателями, действуя заодно, в будущем смогут добиться больших успехов. "Мы планируем вместе с предпринимателями поехать в Москву на транспортно-логистическую выставку "ТрансРоссия" (пройдет с 18 по 20 апреля — прим. Ред.) и на выставку в Казахстан, чтобы показать предпринимателям политическую поддержку транзитного сектора".

Кокк добавил, что комиссия считает важным развитие пассажирского железнодорожного сообщения между Таллинном, Тарту и Ригой, а так же поддерживает активизацию пассажирского сообщения между Таллинном и Московой в следующем году, когда в России будет проходить Чемпионат мира по футболу.

Член комиссии Эрки Сависаар сказал, что Россия является соседом Эстонии, а соседи должны общаться - «нравится нам это или нет». "Хотя политические отношения с Россией чрезвычайно сложные, это не должно препятствовать торговле и другой коммерческой деятельности. Если нам удастся восстановить политический диалог, надеемся, что и бизнес восстановится. Это в интересах всего народа Эстонии".