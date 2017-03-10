Душевнобольной на вокзале в Дюссельдорфе ранил топором семь человек

По меньшей мере семь человек получили ранения в результате нападения вооруженного топором мужчины на главном вокзале немецкого города Дюссельдорф. Полиция сообщила о задержании одного подозреваемого. Это 36-летний выходец из бывшей Югославии. Согласно заявлению полиции, у него проблемы с психическим здоровьем.

Подробности о состоянии пострадавших не сообщаются, уточняется только, что их жизни ничто не угрожает.

Инцидент произошел 9 марта около 21:00 по местному времени (21:50 в Эстонии).

Находившиеся в здании вокзала люди были эвакуированы, само здание было закрыто на время выяснения обстоятельств происшествия, сообщает Би-Би-Си.

На фотографиях, опубликованных в соцсетях, видно, что здание вокзала оцеплено полицией, над местом происшествия кружат вертолеты, а на площади перед входом в вокзал стоят машины различных экстренных служб.

По данным полиции Дюссельдорфа, мотивы нападавшего пока не установлены.

Сразу после происшествия полиция сообщила о задержании двух подозреваемых; также сообщалось, что нападавших могло быть несколько. Однако позже в полиции уточнили, что нападение совершил один человек и что был задержан один подозреваемый.

Пассажиропоток на центральном вокзале Дюссельдорфа составляет около 250 000 человек в день.