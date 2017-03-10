С 5 мая Таллинн и Даугавпилс впервые в истории свяжет прямой автобус

С 5 мая эстонская автобусная компания Temptrans будет обслуживать пассажирскую линию Таллинн-Минск с остановкой во втором по величине городе Латвии Даугавпилсе. Таким образом впервые в истории можно будет без пересадок осуществить автобусную поездку из столицы Эстонии в главный город Латгалии.

Об этом в пятницу, 10 марта, корреспонденту портала rus.err.ee рассказал директор фирмы Temptrans Юрий Егоров.

"К сегодняшнему дню все бюрократические вопросы решены, необходимые документы и разрешения получены. С 5 мая приступаем к обслуживанию линии Таллинн-Пярну-Даугавпилс-Минск. Первоначально рейсы будут проходить один раз в неделю в обоих направлениях. Из Таллинна в Минск и обратно автобус будет выходить по пятницам. Но разрешение позволяет обслуживать линию ежедневно. Возможно, что в перспективе увеличим число отправлений", - сказал Егоров.

"Также планируем в будущем добавить остановку в Риге. Сейчас ведется работа в этом направлении", - добавил он.

О планах фирмы Temptrans делать остановку в Даугавпилсе портал rus.err.ee впервые написал в мае прошлого года.

"Мы подали заявку на изменение расписания с остановкой в Даугавпилсе потому, что наш автобус так и так проезжает этот крупный город и не делать в нем остановку - неразумно", - говорил тогда Егоров в в интервью репортеру "Актуальной камеры на русском языке" (ETV+), отмечая, что раньше разрешение на остановку в Даугавпилсе не давала латвийская сторона.

Расстояние от Таллинна до Даугавпилса он будет преодолевать примерно за 8 часов. "Даже если одного пассажира перевезем из Таллинна в Даугавпилс - будем рады", - говорил в мае прошлого года глава компании Temptrans.

В Министерстве экономики Эстонии подтвердили, что разрешение выдано, оно будет действовать с 1 июля этого года по 30 июня 2021 года.

Мэр Даугавпилса будет рад

Власти второго по величине города Латвии с большим воодушевлением восприняли известие о том, что из Таллинна в Даугавпилс можно будет добраться на прямом автобусе, без пересадки в Риге. "Такого раньше не было никогда, прямого автобуса из эстонской столицы в Даугавпилс не было и в советское время", - отметили в мэрии Даугавпилса.

"Новые маршруты, связывающие столицу Латгалии напрямую с другими городами - это всегда позитивная новость. Сегодня жителям города, которые хотят побывать в Таллинне, нужно сначала ехать в Ригу, а потом уже отправляться в Эстонию. Новый маршрут сделает такую поездку более удобной, и , что немаловажно, более дешевой", - так прокомментировал новость "Актуальной камере на русском языке" мэр Даугавпилса Янис Лачплесис.

"Надеемся, что не только жители Латгалии отправятся в небольшое путешествие в Таллинн, но и жители Эстонии захотят увидеть наш озерный край, побывать в арт-центре Марка Ротко, в уникальной старинной крепости. Сегодня мало кто сидит на месте, людям нравится узнавать и открывать новое. Чем больше возможностей для этого - тем лучше", - добавил Лачплесис.

Даугавпилс находится примерно в 520 километрах от Таллинна. Город был основан в 1275 году как замок меченосцев Динабург и славится своими уроженцами, которые внесли вклад в развитие культуры и общественной жизни многих стран мира. Один из самых известных уроженцев Даугавпилса - художник-абстракционист Марк Ротко.