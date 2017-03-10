Инициатор референдума об автономии Нарвы Владимир Чуйкин хочет получить "мэрское" пособие

Бывший в советские времена главой Нарвского городского совета Владимир Чуйкин, которого многие помнят как политика, настроенного против независимости Эстонии и по инициативе которого в Нарве организовали референдум по вопросу об автономии, ходатайствует перед городом о ежемесячной поддержке, которую получают его бывшие мэры.

Нарвское горсобрание долго спорило о том, продолжать ли традицию выплаты бывшим мэрам города (если их не сняли с должности по вотуму недоверия) поддержки в размере 15% от зарплаты мэра города. Сейчас эта сумма составляет 450 евро, и данную поддержку получают лишь два человека, возглавлявших город в советское время (должность мэра называлась тогда "председатель исполкома"), - Валерий Четвергов и Эдуард Рыжаков. Никто из занимавших пост мэра после восстановления независимости эту поддержку не получает.

Однако на этой неделе в горуправление пришел Владимир Чуйкин, являвшийся председателем горсобрания (городского совета) в 1989-1993 годах, и подал ходатайство о получении от города ежемесячной поддержки, пишет "Северное побережье".

"У нас же много разных поддержек, почему бы не воспользоваться этой возможностью. Если сочтут, что я имею право ее получать, то хорошо, если нет, то нет, - обосновал Чуйкин свое заявление. Больше всего имя Владимира Чуйкина связывают с референдумом по вопросу об автономии, состоявшемся в Нарве летом 1993 года, и противостоянием независимости Эстонии в переломные времена.

Сегодня сам Чуйкин это оспаривает, утверждая, что он никогда не выступал против независимости Эстонии. А говоря о референдуме, утверждает, что целью было не отделить Нарву от остальной Эстонии, а добиться для региона особого статуса в составе страны. "Мы хотели больше независимости, и это было обусловлено как языковым, культурным, так и образовательным своеобразием".

Городской секретарь Нарвы Антс Лийметс считает, что Чуйкин от города никакой поддержки не получит. "Никто не собирается ему ее давать. Все помнят, как он боролся против Эстонской Республики", - сказал он.