Неизлечимо больные дети вынуждены каждые три года подтверждать инвалидность

Девятилетний Артур оказался навсегда прикованным к инвалидной коляске из-за генетического заболевания, от которого нет никакого лекарства. Раз в три года мальчик, как и другие дети, должен доказывать, что за это время заболевание никуда не исчезло.

"Генетическое заболевание связано с тем, что возникает слабость всего тела — рассказывает мама Артура Татьяна в телепередаче "Инсайт" на ETV+. — У ребенка генетически не вырабатывается вещество, которое даёт рост и силу мышцам. Это дело может только прогрессировать . Вопрос только в том, как быстро это произойдёт и происходит на данный момент. Но пока у Артура все более или менее стабильно и он может существовать в нашем мире полноценно – с помощью мамы, папы и наших близких”.

По словам Татьяны, врачи не прогнозируют никаких улучшений — и потому нет смысла постоянно бегать по учреждениям.

Нынешняя система социального обеспечения предполагает, что дети и пожилые люди должны подтверждать свою степень инвалидности раз в три года. Люди рабочего возраста — раз в пять лет. Даже если диагноз не может дать положительной динамики, а степень инвалидности уже определена как глубокая.

Изменение действующей системы – прежде всего вопрос политической воли, да вот незадача: в министерстве считают, что нынешняя схема работает.

"Нецелесообразно определять степень тяжести инвалидности бессрочно, поскольку необходимо стремиться к тому, чтобы люди с инвалидностью справлялись самостоятельно, работали и были бы активны. Степень тяжести инвалидности определяется на период от шести месяцев до пяти лет (в случае детей — до трёх лет). Более частая оценка степени тяжести инвалидности детей особо важна по той причине, что дети развиваются быстрее из-за чего необходимость в помощи может меняться в зависимости от возраста", - говорит министр социальной защиты Кайа Ива.

А как же те, чей диагноз необратим, а степень инвалидности уже определена как самая последняя – глубокая? Как же старики, дети? Такие, как Артур? В департаменте социального страхования считают, что система могла бы быть человечнее. И здесь даже разрабатывают пакет предложений для политиков.

"Действительно, разумно ли это? Вот именно в тех случаях, которые вы приводите: если речь идёт о человеке с отсутствующей конечностью или о человеке с генетическим заболеванием. У детей, например. Нет же никакого смысла раз в три года пересматривать степень инвалидности. Мы сейчас анализируем это и уже пришли к выводу, что в тех случаях, когда прогноз не предполагает улучшений, можно было бы хотя бы детям давать инвалидность сразу до достижения ими трудоспособного возраста. До 16 лет”, - говорит советник отделения экспертизы Департамента социального страхования Мерис Таммик.