Завтра в Центре русской культуры стартует новый сезон КВН Эстонии ({{commentsTotal}})
Первая игра нового сезона Высшей лиги КВН Эстонии пройдет 11 марта в Центре русской культуры. Сезон откроют команды из Минска, Таллинна и Москвы.
"Каждый год мы стараемся удивлять таллиннского зрителя как географией так и качественным составом — договариваемся с сильными командами, которые имеют имя и мелькают на телевидении", - отметил в интервью для "Радио 4" организатор и ведущий мероприятия Максим Волков.
В этом году впервые в сезоне эстонского КВН примет участие московская сборная РУДН – команда из вуза с давними КВН-овскими традициями.
Конкуренцию им составит дебютировавшая в прошлом году в Высшей лиге команда "Апельсиновый абсурд" из Таллинна. Также зрителей ждет встреча с новым коллективом из Минска – командой "Одна такая" и получившей в прошлом году бронзовую награду таллиннской командой "Лобстер от смеха".
Начало мероприятия в 19:00.
Редактор: Дина Малова