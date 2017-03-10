Завтра в Центре русской культуры стартует новый сезон КВН Эстонии

"Каждый год мы стараемся удивлять таллиннского зрителя как географией так и качественным составом — договариваемся с сильными командами, которые имеют имя и мелькают на телевидении", - отметил в интервью для "Радио 4" организатор и ведущий мероприятия Максим Волков.

В этом году впервые в сезоне эстонского КВН примет участие московская сборная РУДН – команда из вуза с давними КВН-овскими традициями.

Конкуренцию им составит дебютировавшая в прошлом году в Высшей лиге команда "Апельсиновый абсурд" из Таллинна. Также зрителей ждет встреча с новым коллективом из Минска – командой "Одна такая" и получившей в прошлом году бронзовую награду таллиннской командой "Лобстер от смеха".

Начало мероприятия в 19:00.