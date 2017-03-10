Испанцы нашли на Аляске крупное месторождение нефти

Испанская нефтегазовая компания Repsol совместно со своим партнером Armstrong Energy открыли на Аляске крупнейшее за последние 30 лет месторождение нефти в США. Об этом говорится в распространенном сообщении Repsol.

По ее информации, речь идет об 1,2 млрд баррелей извлекаемой легкой нефти. Месторождение, которое было обнаружено в регионе Норт-Слоуп недалеко от населенного пункта Нуиксут, получило название Horseshoe.

В компании отметили, что условные ресурсы могли бы позволить производство 120 000 баррелей черного золота в сутки, начиная с 2021 года, сообщает ТАСС.

Repsol начала разведку на Аляске с 2008 года. С 2011 года она сделала несколько открытий в одной из зон этого американского штата.

В 2016 году чистая прибыль компании превысила 1,7 млрд евро - лучший результат за четыре года.