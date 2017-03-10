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Реформисты предлагают продлить до 10 дней период электронного голосования ({{commentsTotal}})

Электронное голосование. Автор: ERR
Эстония
Эстония

Если входящая в правящую коалицию Центристская партия хочет сократить период электронного голосования с нынешних семи до трех дней, то крупнейшая оппозиционная сила Рийгикогу - Партия реформ - выступила с противоположным заявлением.

По итогам состоявшегося в пятницу, 10 марта, собрания правления Партии реформ политическая сила выступила с призывом продлить период электронного голосования до 10 дней, чтобы повысить избирательную активность.

По словам лидера реформистов Ханно Певкура, планы нынешнего правительства по сокращению периода электронного голосования наносят удар по имиджу Эстонии как электронному государству.

"Доля тех, кто голосует электронным путем, неуклонно растет. Это свидетельствует о том, что избирателям нравится удобное и безопасное электронное голосование. И зачем тогда сужать эту возможность?" - задается вопросом Певкур.

Партия реформ считает, что помимо периода электронного голосования следовало бы расширить и сроки проведения предварительного голосования. Также политическая сила выступает за то, чтобы голосовать электронно можно было бы не только с помощью ID-карты, но и через мобильный телефон.

В среду, 8 марта, портал rus.err.ee сообщил, что Центристская партия при поддержке партнеров по коалиции планирует сократить период электронного голосования с семи до трех дней уже на предстоящих в этом году местных выборах.

Редактор: Сергей Михайлов



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