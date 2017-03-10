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"Нескучный Weekend" на "Радио 4": чем заняться в выходные ({{commentsTotal}})

Рубрика "Нескучный Weekend" выходит на "Радио 4" по четвергам в 17:45. Автор: Фото: ERR
Разное
Разное

Ведущая рубрики "Нескучный Weekend" на "Радио 4" Ольга Григорьева представила подборку мероприятий, которые можно посетить в предстоящие выходные.

Пятница, 10 марта

В Музее природы открылась выставка "Тайны древнего моря", которая предлагает открыть посетителям загадочный мир его обитателей. Послушать рассказ биолога Катерины Песоцки о том, кто обитал в древних морях, окружавших древний материк Балтика, узнать о жизни древних организмов, обитавших 600 миллионов лет назад и познакомиться с современными обитателями нашего Балтийского моря можно во время специальной программы для детей дошкольного и школьного возраста. Встречаемся в вестибюле Музея природы в пятницу, 10 марта, в 16.00. Регистрация обязательна по e-mail: info@guideclub.ee

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В пятницу в Таллинне выступит Юрий Лоза и группа "Джем". За тридцать лет певческой карьеры у артиста накопилось почти 2 десятка альбомов. Многие его композиции звучат в знаменитых кинолентах. На концерте Юрия Лозы и группы "Джем" поклонники как будто встречаются со старым другом – искренним, открытым и всегда приветливым исполнителем, который всегда им рад, и, конечно, незаурядной творческой личностью. Так что не пропустите необычный, юбилейный концерт исполнителя, в котором будут звучать и новые, и уже полюбившиеся не одному поколению песни "Плот", "Сто часов вдвоем", "Заповедные места" и многие другие… Концерт состоится в Центре русской культуры в пятницу, 10 марта, в 19.00.

Информация на Facebook.

В баре Ямайка выступит лидер группы Кирпичи, искрометный, харизматичный и просто прекрасный человек – Вася Васин. Сольный концерт, в ходе которого будут исполнены лучшие хиты Кирпичей под гитару и бит, рэп-хиты с сольных альбомов, а также неожиданные версии и очень редкие песни. Местной поддержкой ознаменуется сольное выступление нашего всего, культового, непотопляемого и вечно молодого RUSLANа PX. Очень редкий концерт Руслана с хитами из багажа PX band всех лет, а также новые произведения. Концерт состоится в пятницу, 10 марта. Двери открываются в 21.00

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 Суббота, 11 марта

"Город делают рынок и стены", - говорили в старину. Приглашаем вас познакомится поближе и узнать что-то новое о, казалось бы, самом известном месте нашего города – Ратушной площади. Отсюда лучами расходятся узкие улочки. Во время экскурсии представим себя на площади лет 300 назад среди купцов, ремесленников, бедняков и богачей. Узнаем об обычаях и быте горожан. Ведь именно здесь на рыночной площади люди узнавали все городские новости и официальные сообщения. Здесь веселились на праздниках и глазели на преступников у позорных столбов. И сейчас наша Ратушная площадь является гордостью и визитной карточкой Таллинна. Встреча с гидом состоится у здания Ратуши в субботу, 11 марта, в 13.00. Регистрация на экскурсии по адресу estonia.guide.victoria@gmail.com

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Начинается новый сезон КВН. В первой игре сезона сразятся команды РУДН (Москва), "Апельсиновый Абсурд" (Таллинн), "Лобстер от смеха" (Таллинн), "Одна такая" (Минск). КВН состоится в субботу, 11 марта, в 19:00 в Центре русской культуры.

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В Таллинне с юбилейной программой выступит легендарная Мирей Матьё. Юбилейный концерт мировой звезды состоится в сопровождении симфонического оркестра на самой вместительной концертной площадке в Эстонии. Сверхпопулярная певица, которую называют "послом французской песни", всегда собирает полные залы, где бы она не выступала. Поклонники Мирей Матьё помнят, что так было и в 2011 году в Эстонии, когда певица дала незабываемый концерт (на котором присутствовала и ее мама), поставивший рекорд не только по числу зрителей, но и по продажам цветов в Таллинне – многие цветочные магазины буквально опустели. Французская эстрадная певица уже по сложившейся традиции поделится со зрителями теплом и любовью своего сердца, которые трогают душу уже с первых аккордов прекрасных и многим знакомых песен. Концерт Мирей Матьё состоится в субботу, 11 марта, на таллиннской арене Tondiraba в 19.00.

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В рамках фестиваля ОПѢ FEST состоится литературное кабаре. Это яркий и свежий формат, уходящий корнями в те времена, когда поэты и писатели были настоящими рок-звездами, а их выступления собирали на различных площадках большое количество преданных фанатов. Не станет исключением и наш литературно-музыкальный вечер. Чтение прозы и стихов под живое музыкальное сопровождение, общение с публикой, контакт между сценой и залом, а также импровизация. В рамках литературного кабаре П.И. Филимонов прочитает свою прозу и ответит на вопросы поклонниц (и поклонников). В этот вечер музыкант, композитор, музыкальный руководитель Русского театра Александр Жеделёв при помощи синтезаторов, сэмплеров и гитар будет создавать в реальном времени эмбиентные, гипнотические ландшафты. На фоне его музыки будут расцветать стихи Ларисы Йоонас, Игоря Котюха и Николая Караева в авторском исполнении. Jam Poets сыграют темы в стилях от пост-рока и пост-панка до киномузыки. В проектах задействованы музыканты, принимающие участие в большом количестве таллиннских коллективов: Руслан РХ, Юрий "Юрбан" Новиков и Дан Ротарь. В качестве фронтменов выступают любимые публикой поэты П.И. Филимонов и Антипа Молчун. Хлесткие тексты, напористая энергетика и магнетизм. Вход бесплатный, число мест ограничено. Мероприятие состоится в субботу, 11 марта, в 19.30 на сцене Vabalava.

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Воскресенье, 12 марта

Театр начинается с любви к музыке. "Redel Ruudus" – это дуэт Александра Кременетски и Валерия Ягудина, – дуэт ударных инструментов, где в основном звучат маримба и вибрафон. – Истинное украшение этого ансамбля - вокалистка Мирьям Кивисилд, которую отличают необычайно красивая манера пения. Концерт состоится в воскресенье, 12 марта, в Зеркальном фойе Русского театра в 18:00. 

Редактор: Дина Малова



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