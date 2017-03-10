Свен Миксер осудил от имени Эстонии строительство Израилем поселений на Западном берегу Иордана

Эстония осуждает строительство Израилем поселений, а также насилие и разжигание насилия со стороны палестинских группировок, сказал глава МИД Эстонии Свен Миксер.

"С точки зрения Эстонии, строительство поселений на оккупированной территории является, с одной стороны, незаконным, а, с другой, и неконструктивным, если учесть мирный процесс", - сказал министр.

Миксер в среду, 8 марта, встретился в Иерусалиме с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху, заместителем главы МИД Ципи Хотовели, спикером парламента Юлием Йоэлем Эдельштейном и депутатами парламента Ципи Ливни и Яаковом Пери.

В четверг, 9 марта, Миксер встретился в Рамалле с премьер-министром ПНА Рами Хамдаллой, главой МИД Риядом аль-Малики и министром инфотехнологии Алламом Мусой.

"Я четко высказал как премьер-министру и заместителю главы МИД Израиля, так и премьер-министру и главе МИД Палестины позицию Эстонии, которая осуждает как израильские поселения, так и насилие, разжигание насилия и террористическую деятельность, которыми занимаются различные палестинские группировки", - сказал Миксер.

Нетаньяху заявил о строительстве около 6000 новых домов в поселениях на Западном берегу реки Иордан и строительстве первого нового поселения за последние 20 лет. Парламент Израиля Кнессет в феврале принял закон, легализующий десятки построенных на палестинской территории израильских поселений и домов.

По данным следящей за поселениями организации Peace Now, Израиль построил на Западном берегу 131 поселение, сами жители поселений с 1990 года создали на палестинской территории без разрешения Израиля 97 форпостов. По различным данным, на Западном берегу проживает около 400 000 жителей поселений, а в Восточном Иерусалиме еще около 200 000.

Израиль в 1997 году оккупировал Западный берег реки Иордан и аннексировал восточную часть Иерусалима. Международная общественность не признает этот шаг.