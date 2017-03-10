Подозреваемый в поджоге жены беженец взят под стражу

Харьюский уездный суд в пятницу, 10 марта, выдал санкции на арест прибывшего в Эстонию в качестве беженца мужчины, которого подозревают в поджоге собственной супруги.

Как сообщил порталу новостей ERR.ee пресс-секретарь Пыхьяской окружной прокуратуры Каарел Каллас, на основании первоначальных собранных улик наиболее вероятно, что речь идет о преступлении.

Ранее, напомним, власти рассматривали три версии случившегося: преступление, несчастный случай и попытка самоубийства.

Инцидент на улице Маяка в столичном районе Ласнамяэ произошел 7 марта. При невыясненных обстоятельствах серьезные ожоги получила 22-летняя сирийка, прибывшая в Эстонию по европейской миграционной программе. В крайне тяжелом состоянии она была доставлена в больницу.

В момент инцидента в квартире находился ее супруг-сириец, 19-летний мужчина, и ребенок младенческого возраста.

Ребенок был передан специалистам.

Семья прибыла в Эстонию в июне прошлого года из Греции в рамках европейской программы приема беженцев.