Зоопарк не намерен использовать белого медвежонка Арона для маркетинга

Таллиннский зоопарк не планирует использовать в целях маркетинга милого белого медвежонка, только что получившего имя Арон, поскольку считает, что животное из зоопарка — не игрушка и не должно превращаться в экзотического домашнего питомца.

"В Таллиннском зоопарке родились шесть белых медвежат, разумеется, мы не собираемся замалчивать связанные с медвежонком обстоятельства, но мы ни в коем случае не намерены раздувать их в целях пиара, – сказал BNS в пятницу директор зоопарка Тийт Маран. – Я придерживаюсь твердой точки зрения, что в разговоре о животных мы должны говорить и о том, что происходит с ними вне созданного человеком мира. В случае с белыми медведями неизбежно приходится говорить о потеплении климата и связанных с ним проблемах".

Маран сказал, что таллиннский белый медвежонок Арон такой же милый, как и живший в Берлинском зоопарке, завоевавший всемирную известность и умерший в четырехлетнем возрасте белый медведь Кнут. "Но он все-таки дикое животное, мы заботимся о нем, но он остается диким зверем и об этом нужно помнить. Было бы неправильно создавать милый имидж домашнего питомца", – сказал Маран. Он добавил, что с экзотическими животными в любой момент может что-то произойти. "Такая трагедия произошла 6 марта в Берлинском зоопарке, когда умер четырехмесячный белый медвежонок Фритц".

Маран сказал, что в конце сентября зоопарк откроет вольер для белых медведей в новом поляриуме. "Это очень важное событие, как и перевод в него белого медвежонка. Я уверен, что эти два события вызовут у людей большой интерес", – добавил он.